Shakira dopo Piqué, la cantante racconta la nuova vita: figli, musica e solitudine scelta

Shakira racconta la fine della relazione con Gerard Piqué e spiega perché oggi preferisce stare da sola. La cantante colombiana si dedica ai figli e alla musica, dopo anni segnati dalla separazione e dai problemi familiari.

A quattro anni dalla separazione da Gerard Piqué, Shakira torna a parlare del periodo che ha cambiato la sua vita privata e professionale. In un’intervista rilasciata al Times, la cantante colombiana ripercorre i momenti più difficili vissuti dopo la fine della relazione con l’ex difensore del Barcellona, spiegando come quel dolore abbia modificato il suo modo di vedere sé stessa, la famiglia e il lavoro.

La rottura con Piqué, avvenuta nel 2021, è coincisa con una fase particolarmente pesante anche sul piano familiare. In quegli stessi mesi il padre William era stato ricoverato dopo una grave caduta. Shakira descrive quel periodo come il più duro della sua vita, soprattutto per la fine della famiglia che immaginava di poter mantenere unita per sempre.

La cantante racconta di essere uscita da quella esperienza con maggiore forza e consapevolezza. Spiega che la sofferenza le ha insegnato a riconoscere il valore delle persone vicine e della capacità di reagire anche nei momenti peggiori. Secondo l’artista, proprio le difficoltà affrontate negli ultimi anni l’hanno resa più forte e più lucida.

Oggi al centro della sua quotidianità ci sono soprattutto i figli Milan e Sasha. Shakira dice di dedicare la maggior parte del tempo alla famiglia e alla carriera musicale, che vive con un entusiasmo diverso rispetto al passato. Racconta di sentirsi più coinvolta nel lavoro e di amare la musica più di quanto abbia mai fatto prima.

Negli ultimi anni molte sue canzoni hanno contenuto riferimenti alla fine della relazione con Piqué, trasformando rabbia e delusione in materiale creativo. La cantante, però, chiarisce di non essere interessata a iniziare una nuova storia sentimentale. Spiega di non avere spazio né tempo per una relazione e di apprezzare finalmente anche i momenti trascorsi da sola.

Nonostante la separazione, Shakira evita toni polemici quando parla dell’ex compagno. Dice di provare ancora gratitudine nei confronti di Gerard Piqué, soprattutto per il ruolo che ha avuto nella sua vita come padre dei loro figli e per aver contribuito a renderla la madre che è oggi.