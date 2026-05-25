Regno Unito, tre minorenni condannati per stupro evitano il carcere e il governo presenta ricorso

Tre adolescenti condannati per stupro nel Regno Unito evitano il carcere, il giudice parla di recupero e tutela del futuro. Il governo britannico ha impugnato la sentenza dopo le proteste delle vittime e delle ministre laburiste.

Nel Regno Unito è scoppiato un duro scontro politico e giudiziario dopo la decisione della Southampton Crown Court di non mandare in carcere tre minorenni riconosciuti colpevoli di violenza sessuale ai danni di due ragazze adolescenti. La sentenza riguarda fatti avvenuti tra novembre 2024 e gennaio 2025 a Fordingbridge, nell’Hampshire.

Secondo quanto emerso durante il processo, due ragazze di 14 e 15 anni hanno denunciato di essere state violentate da tre coetanei. In un primo episodio sarebbero stati coinvolti due ragazzi di 14 anni, mentre in un secondo caso si sarebbe aggiunto anche un tredicenne.

Il giudice ha confermato la condanna dei tre imputati ma ha escluso pene detentive, sostenendo che il carcere minorile avrebbe compromesso in modo permanente il loro percorso di crescita e le possibilità di reinserimento. La motivazione ha provocato immediate reazioni nel mondo politico britannico.

Il primo ministro Keir Starmer ha definito la decisione “orribile”, mentre diverse esponenti del Partito Laburista avevano già criticato apertamente il verdetto nelle ore successive alla pubblicazione della sentenza.

Una delle vittime ha commentato l’esito del procedimento parlando di “una pietra in faccia”, espressione riportata dai media britannici per descrivere il senso di sfiducia e amarezza dopo il processo.

L’intervento più pesante è arrivato dall’Attorney General, figura con competenze simili a quelle di un procuratore generale nazionale, che ha deciso di impugnare la sentenza e chiedere la ripetizione del processo. Si tratta di una procedura molto rara nel sistema giudiziario inglese.

Il caso ha riacceso nel Paese il dibattito sulle pene per i reati sessuali commessi da minori e sul confine tra recupero dei giovani colpevoli e tutela delle vittime.