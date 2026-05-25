Francesca Manzini e l'Isola dei Famosi, la risposta ironica dopo il Grande Fratello Vip

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Francesca Manzini frena sull’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip. La comica ha risposto ai fan sui social spiegando perché non si sentirebbe pronta ad affrontare il reality tra elicotteri, prove estreme e vita da naufraga.

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Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini torna a far parlare di sé per un possibile approdo in un altro reality. L’imitatrice e conduttrice, protagonista dell’ultima edizione del programma guidato da Ilary Blasi, ha commentato sui social le voci che la vorrebbero tra i futuri concorrenti dell’Isola dei Famosi. Nel corso della permanenza nella casa più seguita della tv, Manzini aveva attirato l’attenzione per il rapporto con Raimondo Todaro, per alcune dichiarazioni sulla sua vita privata e per i siparietti diventati virali insieme agli altri concorrenti. Il suo percorso si era interrotto poco prima della finale, poi vinta da Alessandra Mussolini. Nei giorni scorsi una follower le ha chiesto su Instagram se prenderebbe parte all’Isola dei Famosi. La risposta della comica è arrivata con il tono ironico che la contraddistingue, ma anche con parecchia sincerità. Manzini ha spiegato che non accetterebbe facilmente una sfida del genere, scherzando persino sull’idea di affrontare il viaggio in elicottero previsto dal programma. “Manco se mi estinguono il mutuo”, ha scritto l’attrice rispondendo ai fan. Poi ha aggiunto che già il solo pensiero di salire sull’elicottero si trasformerebbe in un vero melodramma, immaginando una reazione da film drammatico. Intanto continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione del reality. Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime settimane, i concorrenti dovrebbero partire a metà giugno per affrontare un format rinnovato. Tra le novità più discusse ci sarebbero il trasferimento dalle Honduras alle Filippine, una nuova conduzione e la registrazione delle puntate senza diretta. Tra i nomi accostati alla conduzione compare quello di Belen Rodriguez, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali. La messa in onda del programma sarebbe prevista per il prossimo ottobre.

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