Ernia e Valentina Cabassi si sposano, nozze intime dopo la nascita della figlia Sveva

Ernia e Valentina Cabassi hanno annunciato il matrimonio dopo la nascita della figlia Sveva. L’influencer ha confermato le nozze con un video su TikTok, spiegando che la cerimonia sarà riservata e con pochi invitati.

Ernia e Valentina Cabassi si preparano a diventare marito e moglie. A confermare le nozze è stata l’influencer milanese attraverso un video pubblicato su TikTok, dove ha raccontato ai follower che il matrimonio verrà celebrato nei prossimi mesi con una cerimonia raccolta e lontana dai riflettori. La coppia è diventata genitore di Sveva il 7 luglio 2025 e ora ha deciso di compiere un altro passo importante nella relazione.

La notizia è arrivata dopo un curioso equivoco nato sui social. Valentina Cabassi ha spiegato di aver letto sotto un suo vecchio video la frase “Martina e Rkomi si sposano”, chiarendo subito il malinteso. A convolare a nozze non sarà sua sorella Martina, che frequenta il rapper Rkomi, ma lei stessa insieme a Ernia, all’anagrafe Matteo Professione.

L’influencer ha raccontato di aver scelto di non condividere pubblicamente la proposta di matrimonio. Nessuna foto ufficiale, niente video romantici o annunci studiati. La coppia ha preferito vivere questo momento in maniera privata, mantenendo riservati sia la richiesta sia gran parte dei preparativi. Cabassi ha però svelato un dettaglio ai fan, spiegando di indossare già l’anello da marzo.

I preparativi per il matrimonio sono già partiti. Valentina Cabassi ha raccontato che a luglio partirà per l’addio al nubilato, mentre quello organizzato per Ernia si è già svolto durante il weekend del compleanno dell’influencer. Anche gli abiti sono stati scelti e, come ha anticipato lei stessa, alcuni dettagli verranno mostrati sui social nei prossimi mesi.

La cerimonia sarà volutamente contenuta, con la presenza soltanto delle persone più vicine alla coppia. Cabassi ha spiegato di voler mantenere un’atmosfera semplice e familiare, coerente con il modo in cui lei e il rapper hanno sempre vissuto la loro relazione.

Nel video pubblicato online, l’influencer ha parlato anche della maternità, definendo la nascita della figlia Sveva l’evento più importante della sua vita. Il matrimonio rappresenta per lei una gioia ulteriore, ma nulla supera l’esperienza vissuta con l’arrivo della bambina.

Valentina Cabassi, nata a Milano nel 1996, lavora come modella e content creator. Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica, negli anni ha collaborato con diverse realtà della moda, tra cui l’agenzia londinese Nevs Models e il marchio Subdued. Oggi è seguita da centinaia di migliaia di persone su Instagram.

La storia tra Ernia e Valentina Cabassi ha attraversato anche momenti molto difficili. In passato la coppia aveva affrontato una gravidanza interrotta, esperienza che il rapper aveva trasformato nella canzone “Buonanotte”. Nel brano, l’artista raccontava il dolore e i pensieri legati a quella scelta, ripercorrendo le emozioni vissute insieme alla compagna.