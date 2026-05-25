007 First Light, polemica su Steam dopo l'arrivo di Denuvo a preordini già avviati

007 First Light divide i giocatori PC dopo l’aggiunta di Denuvo su Steam comparsa a preordini già aperti. La protezione anti manomissione è stata segnalata solo in un secondo momento, alimentando dubbi su prestazioni e trasparenza.

007 First Light è finito al centro delle discussioni tra i giocatori PC dopo l’aggiornamento della pagina Steam con l’indicazione della presenza di Denuvo Anti-Tamper. La modifica è comparsa quando molti utenti avevano già effettuato il preordine, facendo nascere critiche legate soprattutto alla comunicazione scelta dall’editore.

Denuvo è uno dei sistemi DRM più utilizzati dall’industria videoludica per contrastare la pirateria nelle prime settimane di lancio. Allo stesso tempo, però, una parte della community PC continua a guardarlo con diffidenza per possibili effetti sulle prestazioni, verifiche online frequenti e incompatibilità con alcune configurazioni hardware.

Nel caso di 007 First Light, il malcontento non riguarda soltanto la presenza del DRM, ma soprattutto il momento in cui l’informazione è stata resa pubblica. Per molti utenti PC, dettagli come launcher obbligatori, limiti di attivazione o protezioni anti-tamper influenzano direttamente la decisione di acquisto.

La community Steam è particolarmente attenta a questi aspetti tecnici e la comparsa tardiva di Denuvo è stata interpretata da diversi giocatori come un cambiamento delle condizioni iniziali del prodotto. Anche senza prove concrete di problemi tecnici, il solo annuncio del DRM ha già acceso il dibattito online.

La questione potrebbe avere conseguenze anche nelle settimane che precedono il lancio. Su PC, infatti, la reputazione di Denuvo tende spesso a influenzare la percezione del gioco ancora prima dei test sulle prestazioni o delle recensioni definitive.

Per gli editori, episodi simili mostrano quanto sia diventata centrale la trasparenza nelle comunicazioni legate alle versioni PC. Informare il pubblico fin dall’apertura dei preordini sulla presenza di sistemi DRM può evitare polemiche e ridurre le contestazioni della community.