Madonna annuncia Veronica Electronica: il remix inedito di Ray of Light in arrivo a luglio

Madonna sorprende i fan annunciando Veronica Electronica, un atteso remix album di Ray of Light, ricco di tracce rare e inedite. Previsto per il 25 luglio 2025 in vinile argentato e digitale, questo progetto rivela un lato nascosto della Regina del Pop, offrendo un viaggio musicale unico nel suo genere. Dopo anni di attesa, Madonna torna a sorprendere, dimostrando ancora una volta il suo spirito innovativo e la capacità di reinventarsi. La musica non si ferma mai.

Madonna ha annunciato il lancio di Veronica Electronica, un nuovo album di remix che raccoglie tracce rare e inedite tratte dal suo acclamato disco del 1998, Ray of Light. L'uscita è prevista per il 25 luglio 2025 in formato vinile argentato e digitale.

Il progetto, inizialmente concepito come un complemento a Ray of Light, fu accantonato a causa del successo travolgente dell'album originale. Ora, a distanza di oltre due decenni, Madonna riprende in mano quel concept, offrendo ai fan una nuova prospettiva sul suo periodo più sperimentale.

Leggi anche Paola Barale: Guadagnavo un milione di lire a serata come sosia di Madonna

Veronica Electronica includerà otto remix curati da produttori di fama come William Orbit, Peter Rauhofer, Sasha, BT e Victor Calderone. Tra le tracce spicca anche la demo inedita "Gone, Gone, Gone", realizzata in collaborazione con Rick Nowels.

In un post su Instagram, Madonna ha condiviso i ricordi legati alla creazione di Ray of Light: "Stavo attraversando una grande metamorfosi. Avevo appena dato alla luce mia figlia Lola, avevo trovato il mio percorso spirituale e mi sentivo pronta a cambiare pelle e intraprendere una strada meno battuta. Mi sono avventurata nella musica elettronica con William Orbit e ho creato un alter ego, prendendo uno dei miei secondi nomi: così è nata Veronica Electronica."

Questo annuncio segue il precedente progetto di remix di Madonna, Finally Enough Love: 50 Number Ones, uscito nel 2022. Con Veronica Electronica, l'artista continua a esplorare e celebrare le sue radici nella musica elettronica, offrendo ai fan una nuova occasione per riscoprire uno dei periodi più innovativi della sua carriera.