Tragedia a Brandizzo: Chi sono i 5 Operai Dipendenti della Sigifer Travolti da un Treno

Nella notte scorsa, una tragica vicenda ha scosso Borgo Vercelli, quando cinque operai dipendenti della Sigifer sono stati travolti e uccisi da un treno nella stazione di Brandizzo, situata a Torino. Questo terribile incidente ha colpito duramente le famiglie delle vittime e la comunità locale. Le vittime, cinque uomini, avevano età comprese tra i 22 e i 52 anni e svolgevano il loro lavoro come addetti alla manutenzione ferroviaria sui binari quando sono stati tragicamente investiti da una motrice addetta al movimento dei vagoni.

Fortunatamente, due colleghi che lavoravano nelle vicinanze sono riusciti a evitare il locomotore e a mettersi in salvo senza riportare ferite. Gli investigatori hanno dichiarato che il treno viaggiava a una velocità di 160 km/h al momento dell'incidente. È importante sottolineare che gli operai erano impiegati da una ditta appaltatrice esterna e sono stati coinvolti da un treno che non era in servizio commerciale.

Ecco i nomi delle cinque vittime di questa tragedia: Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, originario di Capua e residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, originario di Marsala e residente a Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Kevin Laganà, il più giovane del gruppo, era originario di Messina ma aveva fatto di Vercelli la sua casa. Aveva iniziato a lavorare per la Sigifer nel 2019 dopo aver terminato la scuola e condivideva sui social il suo amore per suo padre Massimo, al quale era profondamente legato.

Michael Zanera, 34 anni e residente a Vercelli, lavorava come saldatore per la Sigifer dal 2019 e condivideva la sua passione per l'allenamento fisico e il lavoro sui suoi canali social. Recentemente aveva affrontato un "periodo difficile" e sperava di superarlo presto, come aveva condiviso con i suoi amici online. Giuseppe Sorvillo, 43 anni, era originario di Capua e viveva a Brandizzo con la sua famiglia. Amante dello sport e dei viaggi, era un uomo apprezzato nella sua comunità.

Il più anziano del gruppo, Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, proveniva dalla Sicilia ma si era stabilito a Vercelli. Questi operai erano impiegati presso la Sigifer Srl, un'azienda con sede a Borgo Vercelli, operante nel settore dell'armamento ferroviario dal 1993. La Sigifer è un'impresa leader nella costruzione e manutenzione di impianti ferroviari.

Al momento dell'incidente, i cinque operai stavano lavorando alla sostituzione di alcuni metri di binario in un'area soggetta a interventi di manutenzione. L'impatto con il treno in transito sul binario 1 li ha tristemente uccisi all'istante. Le indagini sono in corso, con le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione che potrebbero fornire importanti dettagli sulla dinamica dell'incidente.

Attualmente, i due operai rimasti illesi sono sotto osservazione in ospedale a Chivasso, mentre si prevede che il macchinista del treno verrà interrogato nelle prossime ore. La comunità è scossa da questa terribile tragedia, e le indagini continueranno per determinare le circostanze esatte dell'incidente.

