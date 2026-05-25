Marco Basoccu in coma farmacologico dopo il derby Juventus-Torino, resta il giallo sull'oggetto che lo ha colpito

Marco Leonardo Basoccu è ricoverato in terapia intensiva dopo gli scontri prima del derby Juventus-Torino. Il 36enne, colpito alla testa durante i tafferugli in piazzale San Gabriele, è stato operato d’urgenza alle Molinette.

Marco Leonardo Basoccu, commercialista di 36 anni e volto della tifoseria organizzata juventina, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Molinette di Torino dopo il grave ferimento avvenuto prima del derby della Mole. L’uomo è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza per un severo trauma cranico ed è attualmente in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva.

I medici hanno definito stabili le sue condizioni nelle ultime ore. Nella giornata del 25 maggio è prevista una nuova Tac di controllo per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Basoccu era arrivato in ospedale in codice rosso dopo essere crollato a terra durante i disordini scoppiati nel tardo pomeriggio nei pressi di piazzale San Gabriele da Gorizia.

Secondo i primi accertamenti investigativi, il tifoso sarebbe stato colpito da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro. Nelle ore successive agli scontri, tra gli ultras bianconeri si era diffusa la versione secondo cui il colpo sarebbe stato provocato da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell’ordine. Una ricostruzione che la Questura di Torino ha però escluso.

Un tifoso presente al momento dell’impatto avrebbe raccontato di aver sentito un forte boato prima di vedere il trentaseienne perdere conoscenza e accasciarsi sull’asfalto. I familiari, residenti a Casale Monferrato, hanno raggiunto immediatamente l’ospedale torinese dopo essere stati informati delle condizioni del figlio.

Gli incidenti sono scoppiati quando i gruppi organizzati di Juventus e Torino si sono trovati a breve distanza durante i cortei diretti verso lo stadio. Le forze dell’ordine sono intervenute con cariche di alleggerimento e lacrimogeni per separare le due tifoserie ed evitare ulteriori contatti. Nel bilancio finale risultano feriti anche quattro agenti.

La notizia del ricovero di Basoccu ha provocato tensione anche all’interno dell’Allianz Stadium. Alcuni ultras juventini hanno protestato salendo sulle balaustre e minacciando l’invasione di campo nel tentativo di fermare la partita.

Sugli episodi di violenza è intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha espresso vicinanza al tifoso ricoverato e solidarietà alle forze dell’ordine impegnate nella gestione degli scontri.