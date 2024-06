Elezioni europee e amministrative - seggi aperti oggi e domani fino alle 23

Sono interessati al voto per le elezioni europee, in base agli ultimi dati pubblicati dal Viminale, oltre 51 milioni di cittadini ovvero il totale degli iscritti alle liste elettorali.

Politica - Aprono le urne in Italia per le elezioni europee e le amministrative. Seggi aperti fino alle 23 di oggi e dalle ore 7 alle ore 23 di domani, per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del consiglio e del presidente della giunta regionale in Piemonte e per il turno annuale di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Sono interessati al voto per le elezioni europee, in base agli ultimi dati pubblicati dal Viminale, oltre 51 milioni di cittadini ovvero il totale degli iscritti alle liste elettorali. Le elezioni amministrative riguardano 3.698 comuni in totale, di cui 3.520 delle regioni a statuto ordinario, 114 del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia. Sono 28 i comuni capoluogo al voto.