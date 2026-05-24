Dichiarazione dei redditi e farmaci detraibili, quando serve lo scontrino parlante nel 730
Le spese per i farmaci possono ridurre l’importo delle tasse nel Modello 730, ma solo con lo scontrino parlante. Restano esclusi integratori e parafarmaci, mentre rientrano medicinali da banco, ticket e alcuni dispositivi medici.
Con la stagione della dichiarazione dei redditi tornano anche le detrazioni per le spese sanitarie sostenute durante l’anno. Tra le voci più utilizzate nel Modello 730 ci sono quelle legate all’acquisto di medicinali, che permettono di recuperare il 19% della spesa oltre la franchigia fissata a 129,11 euro.
Per ottenere il beneficio fiscale è necessario conservare il cosiddetto scontrino parlante, il documento rilasciato da farmacia o parafarmacia che contiene informazioni precise sul prodotto acquistato. Oltre alla descrizione del medicinale, devono comparire quantità, natura del prodotto e codice fiscale della persona che sostiene la spesa.
Possono essere portati in detrazione i medicinali acquistati con o senza prescrizione medica. Rientrano quindi i farmaci da banco, quelli senza obbligo di ricetta e anche i medicinali omeopatici, considerati validi ai fini fiscali nonostante l’assenza del tradizionale foglietto illustrativo.
Sono ammesse anche le preparazioni galeniche realizzate direttamente dal farmacista in laboratorio su indicazione del medico. In questi casi la spesa resta detraibile solo se documentata correttamente attraverso lo scontrino fiscale idoneo.
Tra le somme recuperabili nel 730 figura anche il ticket sanitario pagato per i farmaci distribuiti dal Servizio sanitario nazionale. Restano invece esclusi dalla detrazione i parafarmaci e gli integratori alimentari, anche quando vengono acquistati in farmacia o prescritti dal medico.
Oltre ai medicinali, il Fisco riconosce la detrazione anche per diversi dispositivi medici. Tra questi compaiono apparecchi per misurare pressione e glicemia, aerosol, termometri, lenti a contatto, occhiali da vista, soluzioni per la pulizia delle lenti e protesi.
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