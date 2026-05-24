Nicola Gottardo precipita nella cascata di Barbiano, morto durante un'escursione in Valle Isarco

Nicola Gottardo è morto dopo essere scivolato lungo un sentiero vicino alla cascata inferiore di Barbiano. Il 59enne di Bolzano è precipitato nel torrente in Valle Isarco, dove i soccorsi sono arrivati con due elicotteri.

Tragedia nella mattinata di oggi in Alto Adige, dove Nicola Gottardo, 59 anni e residente a Bolzano, ha perso la vita dopo una caduta avvenuta nei pressi della cascata inferiore di Barbiano, in Valle Isarco.

L’uomo stava percorrendo un sentiero della zona quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio finendo nelle acque del torrente. L’allarme è stato lanciato poco prima di mezzogiorno dopo l’avvistamento del corpo nel corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco volontari, il Soccorso Alpino e le squadre specializzate nel soccorso acquatico. I sommozzatori del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano sono stati trasportati in quota con l’elicottero Pelikan 2 per raggiungere l’area dell’incidente.

Il recupero si è rivelato particolarmente difficile ed è stato effettuato con il verricello. Una volta riportato a riva, il 59enne è stato affidato al personale sanitario che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione.

Nonostante il massiccio intervento dei soccorsi, al quale ha preso parte anche l’elicottero Pelikan 1, per Nicola Gottardo non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.