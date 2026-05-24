Antonello Venditti lascia i social, il racconto sulla depressione e l'aiuto di Lucio Dalla

Antonello Venditti racconta la sua distanza da tv e social dopo aver lasciato le piattaforme a dicembre. A Domenica In il cantautore ha ricordato Lucio Dalla, che lo aiutò durante la depressione negli anni Ottanta.

Ospite di Domenica In, Antonello Venditti ha ripercorso alcuni momenti centrali della sua vita artistica e privata, soffermandosi sul rapporto difficile con televisione e social network. Il cantautore romano ha spiegato di sentirsi poco a suo agio davanti alle dinamiche dell’immagine pubblica e di aver deciso, lo scorso 23 dicembre, di abbandonare i social per dedicarsi maggiormente alla scrittura.

Venditti ha raccontato di non amare particolarmente la televisione perché, a suo giudizio, mostra spesso una realtà costruita. Durante la conversazione con Mara Venier ha spiegato che molte persone si fanno un’idea sbagliata del suo carattere attraverso lo schermo. «Ho la fama di essere antipatico e scorbutico, ma non è sempre così», ha detto nel corso dell’intervista.

L’artista era in studio anche per presentare il nuovo album “Daje”, in uscita il 19 giugno 2026. Parlando dell’evoluzione del mondo dello spettacolo, ha osservato come oggi ai cantanti venga richiesto di saper fare molto più che in passato. Ha citato artisti come Annalisa e Angelina Mango, spiegando che figure complete di questo tipo avrebbero trovato spazio perfetto nell’epoca di Raffaella Carrà.

Nel racconto non è mancato il ricordo di Federico Fellini, con cui Venditti aveva stretto un legame personale. Il cantautore ha descritto il regista come una figura fuori dal comune, capace di trasformare situazioni quotidiane in scene cinematografiche. Ha ricordato un episodio avvenuto in un ristorante, dove Fellini dirigeva le persone presenti come fossero attori sul set.

Uno dei passaggi più intensi dell’intervista ha riguardato invece Lucio Dalla. Venditti ha raccontato che, nonostante il grande successo ottenuto negli anni Ottanta, attraversò un periodo segnato dalla depressione. Fu proprio Dalla a convincerlo ad allontanarsi da Roma per qualche tempo, portandolo a Carimate. «Mi ha salvato la vita», ha confessato il cantante parlando dell’amico scomparso.

Nel finale dell’intervista, Venditti ha dedicato spazio anche alla famiglia e ai suoi quattro nipoti. Con orgoglio ha parlato del più piccolo, appassionato di calcio, definendolo «la speranza della Roma del futuro».