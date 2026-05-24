Val Pusteria, boscaiolo di 35 anni muore nel bosco dopo un volo di 50 metri con il trattore

Boscaiolo di 35 anni trovato morto in val Pusteria dopo una notte nel bosco, il trattore è precipitato per circa 50 metri fuori dal sentiero. I familiari hanno dato l’allarme all’alba dopo il mancato rientro.

Un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di domenica 24 maggio in Val Pusteria, in Alto Adige. Il boscaiolo era uscito il giorno precedente per lavorare nel bosco e non aveva più fatto ritorno a casa.

L’allarme è stato dato dai familiari alle prime ore del mattino. I parenti, abituati alle lunghe assenze legate al lavoro nei boschi, hanno atteso fino all’alba prima di contattare i soccorsi dopo il mancato rientro.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, il 35enne avrebbe perso il controllo del trattore mentre percorreva un sentiero forestale. Il mezzo sarebbe uscito dal tracciato precipitando lungo un pendio per circa 50 metri.

Le squadre di emergenza hanno avviato subito le ricerche nella zona di Kofel, dove poco dopo è stato individuato il corpo dell’uomo. Sul posto sono intervenuti il medico d’urgenza, i sanitari della Croce Bianca di Brunico, i vigili del fuoco volontari di Falzes e Brunico, il Soccorso alpino e la Guardia di finanza.

Restano da chiarire le cause precise dell’incidente e la dinamica che ha portato il mezzo a uscire dal sentiero nel bosco.