Maurizio Gozzelino morto a 91 anni, fu lui a creare il Crodino e il celebre slogan dell'analcolico biondo

Maurizio Gozzelino è morto a 91 anni dopo una lunga carriera nel settore delle essenze e degli aperitivi. L’enologo piemontese aveva creato la ricetta del Crodino, diventato celebre grazie allo slogan entrato nella memoria degli italiani.

Maurizio Gozzelino, l’enologo piemontese considerato il padre del Crodino, è morto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio all’età di 91 anni. Ad annunciarlo sono state la moglie Marisa e la figlia Barbara. Il suo nome resta legato alla nascita dell’aperitivo analcolico che dagli anni Sessanta è entrato nelle case degli italiani grazie a pubblicità diventate iconiche.

Nato a Saluzzo e diplomato all’Istituto Enologico di Alba, Gozzelino arrivò a Crodo all’inizio degli anni Sessanta su incarico dell’imprenditore Piero Ginocchi. In quel periodo la Terme di Crodo Spa stava ampliando la propria attività oltre la produzione di acqua minerale proveniente dalle sorgenti della Valle Antigorio.

Fu proprio in quegli anni che prese forma il progetto del nuovo aperitivo analcolico. Nel 1965 uscirono le prime 53.835 bottigliette di Crodino, destinate a diventare il simbolo dell’aperitivo italiano. Gozzelino sviluppò personalmente la ricetta, rimasta segreta ancora oggi.

La miscela combinava erbe, spezie e radici selezionate, tra cui scorza d’arancia, vaniglia, coriandolo, zenzero, assenzio e chiodi di garofano. Il composto veniva lavorato con l’acqua minerale locale e lasciato maturare per mesi in botti di rovere, ottenendo un gusto riconoscibile e diverso dagli altri aperitivi dell’epoca.

Il successo commerciale arrivò anche grazie alla pubblicità televisiva. Gli spot trasmessi durante Carosello negli anni Sessanta e Settanta contribuirono a rendere popolare il marchio in tutta Italia. Lo slogan “l’analcolico biondo che fa impazzire il mondo” diventò una delle frasi pubblicitarie più conosciute della televisione italiana.

Pur lavorando anche tra Torino, Milano e l’estero nel settore liquoristico ed essenziario, Gozzelino mantenne sempre un forte legame con Crodo e con la Val d’Ossola. Nel 2016 ricevette il premio Ginocchi d’Oro dal Centro Studi Piero Ginocchi, mentre nel 2021 il Comune di Crodo gli conferì la cittadinanza onoraria.

I funerali di Maurizio Gozzelino saranno celebrati martedì 26 maggio alle ore 10 nella parrocchia di Santa Maria della Stella, a Rivoli.