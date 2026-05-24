Laura Clery schiacciata da un frigorifero da 270 chili, pronta la causa contro gli installatori

Laura Clery è rimasta schiacciata da un frigorifero da 270 chili nella cucina di casa mentre era sola con i figli. Il pesante elettrodomestico si è ribaltato dopo che il bambino di 7 anni aveva tentato di salirci sopra.

Momenti di terrore per Laura Clery, influencer e comica americana seguita da milioni di persone sui social, rimasta intrappolata sotto un frigorifero industriale nella sua abitazione mentre si trovava da sola con i due figli piccoli. L’incidente è avvenuto nella cucina di casa davanti ai bambini di 5 e 7 anni.

Secondo il racconto pubblicato dalla stessa creator online, tutto sarebbe iniziato quando il figlio maggiore Alfie ha cercato di arrampicarsi sul frigorifero a doppia porta in acciaio. L’elettrodomestico, dal peso di quasi 270 chili, si sarebbe improvvisamente inclinato in avanti. Laura ha tentato di rimetterlo in posizione, ma il peso del frigorifero l’ha travolta scaraventandola contro l’isola della cucina.

La donna ha spiegato di essere rimasta bloccata nella parte inferiore del corpo senza riuscire a muoversi. Ha raccontato di aver provato inutilmente a spingere via il frigorifero mentre iniziava ad avere difficoltà a respirare. Accanto a lei c’erano i figli, terrorizzati dalla scena, con la piccola Poppy scoppiata in lacrime.

Determinante è stato il telefono che Laura aveva in tasca. Nonostante fosse immobilizzata, è riuscita a chiamare il 911 chiedendo aiuto ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sollevato il frigorifero e liberato la 39enne. Per spostare l’elettrodomestico sono serviti tre pompieri.

Dopo il salvataggio, la creator è stata trasportata in ospedale in ambulanza con collare cervicale e maschera per l’ossigeno. Attraverso i social ha pubblicato alcune immagini dei soccorsi, raccontando di aver pensato seriamente di morire davanti ai suoi figli.

La vicenda ha aperto anche un fronte legale. Laura Clery ha annunciato di voler denunciare gli installatori della cucina sostenendo che il frigorifero non fosse stato fissato correttamente alla parete. Secondo la comica americana, proprio questo difetto avrebbe permesso al bambino di tirare accidentalmente in avanti il pesante elettrodomestico, provocando il crollo.

La influencer ha parlato apertamente di negligenza, spiegando che l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, soprattutto per i suoi figli che si trovavano a pochi passi dal frigorifero nel momento del ribaltamento.