Palestra in Texas, lancia un peso da 11 chili contro la presunta rivale per gelosia

Un episodio di violenza in palestra, nato da sospetti di tradimento, ha portato all’arresto di una giovane donna in Texas. Un peso da oltre 11 chili è stato lanciato contro la testa di un’altra cliente, ripreso in un video.

La scena si è consumata in una palestra aperta giorno e notte nella contea di Harris, in Texas. Protagonista Aralyn Martinez, 24 anni, accusata di aver scagliato un disco da 25 libbre contro un’altra donna, ritenuta la possibile amante del proprio compagno.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, il gesto non sarebbe stato accidentale. La giovane avrebbe riconosciuto la vittima e, dopo un confronto acceso, avrebbe afferrato il peso da palestra minacciandola a voce alta.

Un video registrato con un cellulare mostra il momento in cui Martinez pronuncia la frase: «Te lo faccio cadere addosso», prima di lanciare l’oggetto verso la testa della donna. La vittima è riuscita a spostarsi in tempo, evitando l’impatto e qualsiasi ferita.

Gli agenti intervenuti hanno parlato di un’azione deliberata, collegata a motivi sentimentali. L’ipotesi principale è che l’aggressione sia avvenuta in uno stato alterato, probabilmente dopo aver assunto alcol.

Il 7 gennaio 2026 Martinez è stata arrestata con l’accusa di aggressione aggravata con arma mortale e trasferita nel carcere della contea di Harris. La donna è stata poi rilasciata dopo il pagamento di una cauzione di mille dollari.

Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza restrittiva che le vieta di avvicinarsi alla vittima e alla palestra a meno di 60 metri. È stato inoltre disposto l’obbligo di sottoporsi a controlli periodici per alcol e sostanze.

L’udienza preliminare è fissata per giovedì 22 gennaio 2026, data in cui il giudice valuterà i primi elementi raccolti dagli investigatori.