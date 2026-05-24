Da noi... a ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata del 24 maggio su Rai 1
Francesca Fialdini torna il 24 maggio su Rai 1 con nuovi ospiti a Da noi... a ruota libera. In studio Dalila Di Lazzaro, Andrea Delogu, Fiorella Mannoia e il chirurgo Cesare Faldini con i suoi racconti dal volontariato.
Torna oggi, domenica 24 maggio, un nuovo appuntamento con Da noi... a ruota libera, il programma pomeridiano condotto da Francesca Fialdini e trasmesso alle 17.20 su Rai 1.
Tra i protagonisti della puntata ci sarà Dalila Di Lazzaro, volto storico del cinema italiano e autrice di numerosi libri, che interverrà insieme al compagno Manuel Pia. L’attrice ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera e della sua vita privata.
Spazio anche ad Andrea Delogu, conduttrice radiofonica e televisiva, scrittrice e attrice. In studio presenterà il film Innamorarsi e altre pessime idee, in arrivo nelle sale dal 28 maggio.
Ospite della trasmissione anche Fiorella Mannoia, pronta a partire da giugno con il tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve”, dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. La cantante parlerà inoltre della sua attività con Amref, organizzazione sanitaria attiva in Africa di cui è ambasciatrice.
Nel corso della puntata verrà raccontata anche la storia di Cesare Faldini, chirurgo ortopedico conosciuto a livello internazionale. Da anni trascorre parte delle sue vacanze facendo volontariato negli ospedali dei Paesi in via di sviluppo, dove ha operato oltre 1.500 bambini con gravi malformazioni.
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