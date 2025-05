Da noi... a ruota libera: gli ospiti di oggi domenica 25 maggio su Rai 1

Oggi, domenica 25 maggio, torna su Rai 1 l’appuntamento con Da noi… a ruota libera, in onda alle 17.20 e condotto da Francesca Fialdini. La nuova puntata del talk domenicale accoglie in studio ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo e della cultura italiana.

Gli ospiti di oggi a Da noi… a ruota libera

I primi a sedersi nel salotto di Rai 1 saranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi, registi del film “Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia”, uscito nelle sale il 15 maggio. Il film racconta la storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, due figure simbolo della lotta alla mafia.

Tra gli ospiti anche Adriano Pappalardo, cantante e attore, che ha segnato diverse epoche della musica italiana e ha partecipato a numerose produzioni televisive e cinematografiche. Con lui anche Rossella Brescia, che ha esordito come ballerina e ha poi conquistato il pubblico attraverso la televisione, il cinema, il teatro e la radio, dove è voce quotidiana amata dagli ascoltatori.

Spazio anche alle storie personali e toccanti di due donne coraggiose. Raffaella Brogi, magistrato single, ha lottato per anni per adottare un bambino straniero: il suo caso ha portato la Corte Costituzionale ad abolire il divieto di adozioni internazionali per i single. Francesca Fornario, giornalista e autrice satirica, racconterà la sua esperienza di mamma single con un figlio adottato dall’Ucraina, oggi diciottenne.