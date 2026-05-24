Casa Bianca, Nasir Best apre il fuoco vicino ai controlli e viene ucciso dal Secret Service

Nasir Best è stato ucciso dopo aver sparato vicino alla Casa Bianca. Il 21enne aveva già tentato più volte di avvicinarsi al complesso presidenziale e sui social aveva pubblicato minacce contro Donald Trump.

Nasir Best, 21 anni, è morto sabato sera dopo aver aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca. L’uomo si era avvicinato a un posto di controllo dell’area protetta e aveva estratto una pistola, sparando alcuni colpi contro gli agenti del Secret Service.

La risposta della Divisione Uniforme è stata immediata. Gli agenti hanno reagito sparando più volte e hanno fermato l’assalitore in pochi secondi. Best è morto sul posto, mentre un passante è rimasto gravemente ferito durante lo scontro a fuoco ed è stato trasportato in ospedale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane era già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi avvenuti nel 2025. A giugno aveva bloccato una corsia d’accesso alla Casa Bianca sostenendo di essere “Dio”. In quell’occasione era stato fermato dal Secret Service e ricoverato in un istituto psichiatrico di Washington per accertamenti.

Un mese più tardi era stato arrestato di nuovo dopo aver tentato di entrare in una zona riservata del complesso presidenziale. Dopo quell’episodio un giudice gli aveva imposto di non avvicinarsi alla Casa Bianca.

Gli investigatori avevano inoltre scoperto diversi messaggi pubblicati sui social. In alcuni post Nasir Best sosteneva di essere “il vero Osama bin Laden”, mentre in altri manifestava l’intenzione di fare del male a Donald Trump. Nonostante quei contenuti, secondo fonti delle forze dell’ordine il giovane non aveva mai mostrato comportamenti violenti né era stato visto armato prima della sparatoria di sabato.