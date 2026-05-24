Domenica In, Antonello Venditti e Barbara De Rossi ospiti della puntata del 24 maggio

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Mara Venier apre la puntata del 24 maggio di Domenica In con Antonello Venditti e ospiti dal mondo dello spettacolo. In studio anche Barbara De Rossi, Enzo Miccio e Teo Mammucari con musica, tv e attualità.

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Torna oggi, domenica 24 maggio, l’appuntamento con Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1 con Mara Venier alla guida del programma. La trasmissione proporrà interviste, musica dal vivo, spettacolo e uno spazio dedicato ai temi di attualità con diversi ospiti in studio. Ad aprire la puntata sarà Antonello Venditti. Il cantautore romano parlerà dei suoi nuovi progetti artistici e presenterà il disco appena pubblicato insieme alle date del tour estivo “Daje! Live Summer 2026”. Durante la trasmissione interpreterà alcuni dei brani più conosciuti del suo repertorio. Spazio anche a Barbara De Rossi, che ripercorrerà le tappe principali della sua carriera tra cinema, televisione e teatro, raccontando episodi legati ai lavori che l’hanno resa popolare presso il pubblico italiano. Nel corso del pomeriggio arriverà anche Rosanna Fratello, pronta a presentare il nuovo singolo “Tremenda”, pubblicato proprio in questi giorni. A seguire toccherà a Franco Ricciardi, reduce dal matrimonio celebrato recentemente a Napoli. Il cantante porterà in studio il brano “Primmavera”, dedicato alla moglie Anna. Mara Venier affronterà poi i principali temi della settimana insieme a Tommaso Cerno, con commenti e confronti sui fatti più discussi degli ultimi giorni. Previsto inoltre un nuovo spazio curato da Pino Strabioli, dedicato ai cinquant’anni di storia di “Domenica In”, tra ricordi televisivi e retroscena. Non mancherà una parentesi sulla moda internazionale con Enzo Miccio, che analizzerà gli abiti e le tendenze viste sul red carpet della 79ª edizione del Festival di Cannes. Nel finale spazio al gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, affidato ancora una volta a Teo Mammucari, che coinvolgerà i telespettatori da casa.

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