McDonald's nel Massachusetts, dipendente licenziata dopo il video delle patatine masticate alla ex

Una dipendente McDonald’s di Southbridge è stata licenziata dopo aver servito patatine masticate alla sua ex fidanzata. A incastrarla sono stati i video registrati nel fast food e diffusi online.

Una dipendente di 22 anni di un McDonald’s di Southbridge, nel Massachusetts, è stata allontanata dal lavoro dopo un episodio avvenuto al drive-in del locale. La giovane, identificata come Kaylie Santos, è accusata di aver consegnato alla sua ex fidanzata una porzione di patatine prima masticate e poi rimesse nella confezione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cliente si era fermata al drive-in ordinando soltanto due bibite. La presenza della ex compagna avrebbe però spinto la dipendente a compiere un gesto deliberato ripreso anche in un video registrato all’interno del fast food.

Nelle immagini finite successivamente sui social si vede la ragazza prendere una confezione vuota di patatine, sputarci dentro e poi inserire alcune patatine in bocca per masticarle prima di rimetterle nel contenitore. Nel filmato si sentono anche commenti offensivi rivolti alla cliente da parte di un’altra dipendente presente in quel momento.

La diffusione del video online ha permesso alla vittima di riconoscere quanto accaduto quella sera. Dopo aver visto le immagini, la donna ha deciso di denunciare l’episodio alla polizia locale.

Gli agenti hanno analizzato per ore le registrazioni delle telecamere interne del ristorante fino a individuare il momento esatto in cui il cibo veniva manipolato. Le autorità hanno quindi denunciato Kaylie Santos, mentre il ristorante ha disposto il licenziamento immediato sia della giovane sia della collega che compariva nel video.

La direzione del locale ha precisato che si è trattato di un gesto personale e isolato, aggiungendo che il comportamento delle due dipendenti non rispecchia le procedure di sicurezza alimentare né le regole aziendali della catena.