Fratellini abbandonati nel bosco in Portogallo, arrestata una sessuologa francese con il compagno

Due fratellini di 3 e 5 anni sono stati lasciati bendati in un bosco in Portogallo dalla madre e dal compagno. La donna, una sessuologa francese di 41 anni, è stata arrestata con l’uomo a circa 200 chilometri dal luogo dell’abbandono.

Il tribunale di Setúbal ha disposto la custodia cautelare per Marine Rousseau e Marc Ballabriga, i due cittadini francesi accusati di aver lasciato soli nel bosco i figli della donna, di 3 e 5 anni. I magistrati portoghesi contestano ai due i reati di abbandono di minori, lesioni aggravate ed esposizione al pericolo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia era arrivata in Portogallo l’11 maggio dopo un viaggio in auto partito dalla Francia. Rousseau, 41 anni, viveva a Colmar, in Alsazia, e aveva lasciato in casa anche un altro figlio di 16 anni. La donna era già ricercata dalle autorità francesi dopo una denuncia presentata dall’ex marito.

I due bambini sono stati trovati in una zona boschiva vicino a Monte Novo do Sul. Avevano gli occhi bendati e con loro c’era soltanto uno zaino con pochi viveri. Gli adulti avrebbero convinto i piccoli a partecipare a un gioco a nascondino prima di allontanarsi in automobile, lasciandoli da soli nel bosco.

Marine Rousseau si presenta sui social come sessuologa ed educatrice. Non ha precedenti penali. Diversa la posizione del compagno Marc Ballabriga, 55 anni, ex gendarme francese già condannato nel 2010 per violenza domestica. L’uomo era inoltre monitorato dalla giustizia francese per contenuti social di carattere cospirazionista e antisemita.

La polizia portoghese ha rintracciato la coppia giovedì sera in un bar di Fatima, a circa 200 chilometri dal luogo dove erano stati lasciati i bambini. Durante il trasferimento in tribunale, Ballabriga avrebbe opposto resistenza agli agenti, mentre la donna avrebbe continuato a cantare senza collaborare con gli investigatori.

I due fratellini si trovano ora presso una famiglia affidataria sotto la protezione dei servizi sociali portoghesi.