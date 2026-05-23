Cristiano Ronaldo resta l'atleta più pagato al mondo, Sinner chiude la top 50 Forbes

Cristiano Ronaldo guida la classifica Forbes degli sportivi più ricchi grazie a sponsor e attività imprenditoriali. Nella top 10 spicca anche il pugile Canelo Alvarez, mentre Jannik Sinner chiude al 50° posto con oltre 54 milioni di dollari.

Cristiano Ronaldo si conferma l’atleta con i guadagni più alti al mondo secondo la nuova classifica pubblicata da Forbes. Il fuoriclasse portoghese occupa il primo posto per il quarto anno consecutivo e per la sesta volta in carriera, con entrate annuali stimate in circa 300 milioni di dollari, pari a oltre 260 milioni di euro.

Una parte consistente degli incassi arriva dagli accordi commerciali costruiti negli anni. Oltre al contratto sportivo, Ronaldo continua a guadagnare attraverso collaborazioni con grandi marchi come Nike e con le attività legate al brand CR7, che comprende hotel, palestre, abbigliamento e accessori.

Alle sue spalle compare una delle sorprese della graduatoria. Il pugile messicano Saul “Canelo” Alvarez conquista il secondo posto con circa 170 milioni di dollari. Negli ultimi anni il campione ha ampliato il proprio business fuori dal ring investendo in distributori di carburante, minimarket, intrattenimento, fitness e moda.

Il terzo gradino del podio è occupato da Lionel Messi. L’argentino, otto volte vincitore del Pallone d’Oro, continua a incassare cifre enormi grazie agli sponsor e al contratto con l’Inter Miami. Forbes stima per lui ricavi annuali intorno ai 140 milioni di dollari. Messi mantiene inoltre accordi commerciali di lungo periodo con Adidas e ha sviluppato una propria linea di abbigliamento.

Fuori dal podio c’è LeBron James, quarto con oltre 137 milioni di dollari. La leggenda Nba è diventata il primo giocatore di basket ancora in attività a raggiungere lo status di miliardario, soprattutto grazie alle attività imprenditoriali e alle partnership pubblicitarie.

In quinta posizione troviamo Shohei Ohtani, stella giapponese del baseball, con oltre 127 milioni di dollari. Dietro di lui Stephen Curry, simbolo dei Golden State Warriors, vicino ai 125 milioni.

Il golfista spagnolo Jon Rahm occupa il settimo posto, seguito dall’ex attaccante del Real Madrid Karim Benzema. Nella parte finale della top ten figurano anche Kevin Durant e Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Ferrari raggiunge i 100 milioni di dollari annui, con una quota significativa proveniente da investimenti e sponsorizzazioni fuori dalla Formula 1.

Più distante invece Jannik Sinner. Il tennista italiano entra comunque nella classifica dei 50 sportivi più pagati del pianeta, fermandosi alla cinquantesima posizione con guadagni stimati in circa 54,6 milioni di dollari, equivalenti a quasi 47 milioni di euro.