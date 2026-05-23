Ilary Blasi dopo il divorzio vola da Bastian Müller, le nozze potrebbero arrivare nell'estate 2026

Ilary Blasi ha raggiunto Bastian Müller a Francoforte dopo l’ultima udienza del divorzio con Francesco Totti. Chiusa la pratica in tribunale, la conduttrice guarda ora alle nozze con l’imprenditore tedesco, previste nel 2026.

Si è chiusa a Roma la lunga vicenda legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sabato 22 maggio, davanti al Tribunale della capitale, è andata in scena l’udienza conclusiva del divorzio che mette fine al matrimonio dell’ex coppia simbolo dello spettacolo e del calcio italiano.

Poche ore dopo il passaggio in tribunale, la conduttrice è partita per raggiungere il compagno Bastian Müller in Germania. A mostrare il viaggio è stata la stessa Ilary attraverso una storia pubblicata su Instagram, dove appare rilassata sul divano accanto all’imprenditore tedesco mentre sceglie un film da vedere.

Con la separazione ormai definita anche dal punto di vista burocratico, torna a farsi strada l’ipotesi delle seconde nozze. Negli ultimi mesi Blasi aveva parlato più volte della possibilità di sposare Bastian, frenando però ogni previsione fino alla conclusione ufficiale del divorzio.

Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl aveva chiarito la sua posizione dopo le indiscrezioni su una presunta proposta di matrimonio: «Prima di sposarmi devo divorziare». Anche in un’altra intervista, rilasciata al settimanale F, aveva scherzato sulla situazione spiegando di non voler diventare “bigama”.

Il riferimento più diretto era arrivato durante la sua ospitata a Verissimo. Parlando con Silvia Toffanin, Ilary aveva ammesso che il matrimonio sarebbe potuto arrivare subito dopo la fine della causa con Totti, definendo la vicenda giudiziaria ormai “ai titoli di coda”.

Adesso l’attenzione si sposta sulla possibile data delle nozze. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore parlano di una cerimonia prevista nell’estate del 2026, organizzata lontano da Roma e dai riflettori che hanno accompagnato la fine della relazione con l’ex capitano giallorosso.

Tra le ipotesi considerate dalla coppia ci sarebbero la Germania, paese d’origine di Müller, oppure una destinazione esclusiva scelta per mantenere la massima riservatezza. Da tempo, inoltre, al dito della conduttrice compare un vistoso anello di fidanzamento mostrato anche sui social durante lo scorso San Valentino.