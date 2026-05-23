Bianca Balti ed Elisabetta Canalis, l'amicizia finita per divergenze politiche negli Stati Uniti

Bianca Balti ha raccontato che l’amicizia con Elisabetta Canalis si è interrotta per divergenze politiche nate negli Stati Uniti. Le due, dopo anni trascorsi insieme a Los Angeles, si sono allontanate fino a smettere di seguirsi sui social.

Per molto tempo Bianca Balti ed Elisabetta Canalis sono state inseparabili tra viaggi, serate a Los Angeles e frequentazioni condivise nel mondo dello spettacolo. Oggi quel legame si è spezzato e a spiegare cosa sia successo è stata la stessa modella durante il podcast “Non lo faccio x moda” condotto da Giulia Salemi.

Balti ha raccontato che alla base della rottura non ci sono stati litigi personali o motivi sentimentali, ma idee politiche completamente diverse maturate vivendo negli Stati Uniti. «Non siamo più tanto amiche, abbiamo visioni politiche diverse», ha detto la top model, spiegando che negli Usa il confronto politico può incidere profondamente anche nei rapporti personali.

Secondo la modella lombarda, con il passare degli anni entrambe si sarebbero rese conto di avere valori molto lontani. «Ci siamo abbandonate», ha ammesso, aggiungendo che proprio la politica le ha portate a prendere strade differenti anche nella vita privata.

La distanza tra le due sarebbe diventata evidente nel 2022, quando Elisabetta Canalis criticò pubblicamente il cosiddetto “politicamente corretto”, ricevendo sostegno da esponenti della destra italiana come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Bianca Balti, invece, ha sempre mostrato posizioni progressiste e in un’intervista rilasciata a L’Espresso rispose indirettamente sostenendo che il problema reale restano le discriminazioni.

Da quel momento il rapporto si è progressivamente raffreddato anche sui social network, fino al reciproco “unfollow”. Balti ha spiegato di aver scelto di non seguire più alcune persone per evitare contenuti che le provocavano disagio. «Ho capito che smettere di seguire qualcuno è un segnale di guerra», ha raccontato nel podcast.

Nonostante la separazione personale e ideologica, tra le due sarebbe rimasto rispetto reciproco. Nel 2024, quando Bianca Balti ha affrontato la diagnosi di un tumore ovarico al terzo stadio, Elisabetta Canalis le avrebbe inviato un messaggio di vicinanza che la modella ha definito molto affettuoso. «Non ci sentivamo da anni, ma lei è stata super carina quando mi sono ammalata», ha detto.

Nel corso dell’intervista Bianca Balti ha parlato anche del rapporto con le figlie Matilde e Mia. La modella ha spiegato di affrontare apertamente temi legati alla sessualità e alle relazioni, soprattutto con la figlia maggiore, nel tentativo di aiutarla a evitare esperienze negative già vissute in passato.

Balti ha raccontato di voler mantenere un dialogo sincero con le ragazze, senza tabù né moralismi, parlando anche del piacere e dell’affettività. La modella ha ammesso che da giovane avrebbe confuso spesso l’intimità con rapporti che oggi considera sbagliati e che non vorrebbe vedere ripetersi nella vita della figlia.