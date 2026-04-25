Carlo III negli Stati Uniti con Trump, tensioni politiche e agenda fitta tra Congresso e New York

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Carlo III visita gli Stati Uniti in un momento di tensione con Trump e con una salute fragile, affrontando incontri politici delicati e un’agenda fitta tra Washington e New York

Carlo III negli Stati Uniti con Trump, tensioni politiche e agenda fitta tra Congresso e New York

La visita ufficiale di Carlo III negli Stati Uniti arriva in una fase delicata nei rapporti tra Londra e Washington, con un programma intenso e numerosi dossier aperti. Il sovrano, accompagnato dalla regina Camilla, sarà impegnato per quattro giorni in una serie di appuntamenti istituzionali che vanno oltre il protocollo e si inseriscono in un quadro politico complesso. Il viaggio si svolge mentre le relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti attraversano uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Il presidente Donald Trump ha più volte espresso apprezzamento per la famiglia reale, ma non ha risparmiato critiche al governo britannico guidato da Keir Starmer, arrivando anche a ridimensionare il ruolo militare del Paese con dichiarazioni controverse. Secondo osservatori e storici, il sovrano potrebbe sfruttare l’incontro con Trump per mantenere un canale diretto e tentare di smorzare le tensioni. Il rapporto personale tra i due leader, segnato da una certa stima dichiarata dal presidente americano, rappresenta uno degli elementi chiave di questa visita. L’agenda prevede momenti istituzionali di rilievo, tra cui un discorso al Congresso, evento raro per un monarca britannico e già tenuto dalla regina Elisabetta II nel 1991. Accanto agli impegni politici, sono in programma una cena di Stato, una visita al memoriale dell’11 settembre e incontri pubblici tra Washington e New York. Non mancano però le incognite. Tra queste, la possibilità che Trump adotti toni imprevedibili durante gli incontri ufficiali, creando imbarazzo diplomatico. A ciò si aggiungono le polemiche legate allo scandalo Epstein, che coinvolgono indirettamente la famiglia reale e potrebbero riemergere proprio durante la permanenza negli Stati Uniti. Un altro elemento da considerare riguarda le condizioni di salute del re, che a 77 anni affronta il viaggio dopo un lungo periodo segnato da problemi oncologici. Nonostante questo, il calendario resta fitto e senza soste significative. Il viaggio include anche tappe simboliche, come un ricevimento a New York e una possibile visita a un parco nazionale in Virginia, con l’obiettivo di rafforzare i legami storici tra i due Paesi e mantenere aperto il dialogo in una fase di forte incertezza politica.

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