Garlasco, indagini riaperte: convocati gli amici di Andrea Sempio e confronto in tv a Quarto Grado

Le indagini sul delitto di Garlasco tornano a muoversi con nuove convocazioni e un confronto televisivo atteso. La Procura di Pavia approfondisce i rapporti di Andrea Sempio nel 2007, mentre emergono verifiche su un video presente nel pc di Chiara Poggi.

Un nuovo passaggio investigativo riporta l’attenzione sul caso Garlasco. La Procura di Pavia ha disposto la convocazione di cinque persone che, nell’estate del 2007, facevano parte della cerchia di Andrea Sempio. Si tratta di amici e conoscenti di allora, oggi adulti, chiamati a chiarire dinamiche e frequentazioni di quel periodo.

L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire con maggiore precisione il contesto relazionale in cui si muoveva Sempio all’epoca dei fatti. Le audizioni mirano a capire con chi trascorresse il tempo libero, se frequentasse gruppi diversi e quali ambienti fossero abituali nella sua quotidianità.

Leggi anche Delitto di Garlasco: Alberto Stasi commenta le nuove indagini su Andrea Sempio

Tra gli elementi tornati sotto esame figura anche un filmato archiviato nel computer di Chiara Poggi. Nel video si vede Sempio all’interno di una scuola insieme ad altri ragazzi, impegnati in un gioco improvvisato con una palla di carta, una scena apparentemente ordinaria ma oggetto di nuove verifiche temporali.

Secondo le ricostruzioni investigative, il file sarebbe stato scaricato nel luglio 2007 e aperto in più occasioni. Una visualizzazione risalirebbe al 10 agosto, pochi giorni prima dell’omicidio, quando il computer risultava acceso. Un accesso successivo, invece, sarebbe avvenuto dopo il delitto, in una fase in cui il pc era già sotto sequestro.

Questa sequenza di accessi continua a sollevare interrogativi e resta al centro degli accertamenti tecnici. Parallelamente, il caso torna sotto i riflettori anche sul piano mediatico, con un appuntamento televisivo destinato a far discutere.

Nella serata del 23 gennaio Andrea Sempio sarà infatti ospite di Quarto Grado su Rete 4. In studio affronterà per la prima volta un confronto diretto, ripercorrendo la propria versione dei fatti legati all’agosto 2007 e rispondendo alle domande dei conduttori e degli esperti presenti.