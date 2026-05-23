Maurizio Diliberto morto a 83 anni, addio al regista siciliano e padre di Pif

Maurizio Diliberto è morto a Palermo a 83 anni dopo una vita dedicata al cinema e alla Rai siciliana. Regista e autore legato alla sua terra, aveva raccontato la Sicilia con documentari e film diventati simbolo della memoria dell’isola.

Il cinema e la televisione italiana salutano Maurizio Diliberto, autore e regista palermitano scomparso all’età di 83 anni, pochi giorni prima di compierne 84 il prossimo 29 maggio. Per decenni è stato uno dei volti più autorevoli della produzione Rai in Sicilia, distinguendosi per un lavoro profondamente legato alla storia e all’identità dell’isola.

Nato a Palermo, Diliberto aveva costruito la sua carriera raccontando la Sicilia attraverso documentari, film e programmi televisivi capaci di unire cronaca, memoria e tradizioni popolari. Tra le opere più conosciute figurano “Appunti su una città sconosciuta”, “Casa Paterna” e “Gelsomini d’Arabia”, lavori che hanno contribuito a fissare immagini e storie della cultura siciliana.

Nel corso degli anni aveva ricevuto anche diversi riconoscimenti istituzionali. Il comune di Palazzo Adriano gli aveva assegnato la cittadinanza onoraria dopo il film “Viva la Sicilia... punto e basta”, realizzato insieme agli abitanti del paese. Un altro legame forte era nato con Santa Margherita Belice, dove aveva seguito il racconto della ricostruzione dopo il terremoto del Belice attraverso lo speciale Rai “Sulle rive del Belice”, girato vent’anni dopo il sisma.

Oltre all’attività da regista, Maurizio Diliberto era conosciuto anche come padre di Pierfrancesco Diliberto, noto al pubblico come Pif. Sui social mostrava spesso l’orgoglio per il percorso artistico del figlio, condividendone programmi, interviste e successi professionali. L’ultimo messaggio pubblicato risale al 21 aprile, dedicato ancora una volta a Pif.

Con la sua scomparsa se ne va una figura che ha raccontato per anni la Sicilia più autentica, trasformando territori, persone e memoria collettiva in immagini destinate a restare nel patrimonio culturale dell’isola.