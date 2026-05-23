Stewart McLean trovato morto in Canada, indagine per omicidio sulla star di Virgin River

Stewart McLean è stato trovato morto in Canada dopo giorni di ricerche. L’attore di Virgin River era scomparso il 15 maggio dalla sua casa di Lions Bay e la polizia ora indaga per omicidio dopo il ritrovamento dei resti.

L’attore canadese Stewart McLean, conosciuto dal pubblico per alcune apparizioni nella serie Netflix “Virgin River”, è stato trovato morto nella Columbia Britannica dopo diversi giorni di ricerche. Aveva 45 anni.

Il ritrovamento è avvenuto nell’area di Lions Bay, località costiera situata tra Vancouver e Squamish lungo la Sea-to-Sky Highway. A confermare la notizia sono state le autorità canadesi, che hanno trasformato il caso della sua scomparsa in un’indagine per omicidio.

McLean era stato dichiarato disperso il 18 maggio. Secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police, l’ultima volta era stato visto il 15 maggio nella sua abitazione di Lions Bay. Dopo la denuncia, gli investigatori avevano diffuso un appello pubblico per raccogliere segnalazioni utili.

Con il passare dei giorni, gli accertamenti avrebbero portato alla scoperta di elementi ritenuti compatibili con un possibile delitto. L’Integrated Homicide Investigation Team, che coordina le indagini sui casi di omicidio nella Columbia Britannica, ha comunicato che le prove raccolte fanno pensare che l’attore possa essere stato vittima di un assassinio.

Dal 20 maggio il fascicolo è stato affidato alla squadra investigativa specializzata, impegnata a ricostruire le ultime ore di vita dell’attore e a chiarire cosa sia accaduto prima della sua scomparsa.

Nel corso della sua carriera televisiva, McLean aveva lavorato in numerose produzioni statunitensi e canadesi. Oltre a “Virgin River”, aveva recitato nelle serie “Supernatural”, “Travelers”, “Beyond”, “Siren”, “Silicon Valley - La valle del boom” e “Delitti e misteri a Gibson”. Tra i progetti più recenti figuravano anche “Murder in a Small Town”, “Happy Face” e il film televisivo “The Killer Inside: The Ruth Finley Story”.