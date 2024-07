Benji Gregory, star di ALF, trovato morto a 46 anni: sospetto colpo di calore

Benjamin Gregory Hertzberg, conosciuto come Benji Gregory, celebre per aver interpretato Brian Tanner nella serie televisiva degli anni '80 "ALF", è stato trovato morto , aveva 46 anni. La tragica scoperta è avvenuta in un parcheggio di una banca Chase a Peoria, Arizona. Accanto a lui, deceduto anche il suo cane. Secondo le prime indagini, la causa della morte potrebbe essere stata un colpo di calore.

Gregory aveva lasciato il mondo dello spettacolo da tempo. Dopo la fine della serie "ALF" nel 1990, che lo aveva reso famoso, l'attore aveva fatto qualche apparizione in altri show televisivi e film. Nel 2003, si era arruolato nella Marina degli Stati Uniti, dove aveva lavorato come aerografo, specialista in meteorologia. La sua carriera militare è terminata nel 2005 con un congedo medico a causa di problemi di salute mentale, inclusi depressione e disturbo bipolare.

La notizia della sua morte è stata resa pubblica quasi un mese dopo l'evento, il 10 luglio 2024, mentre le autorità continuavano a indagare sulle circostanze esatte del decesso. La sorella di Gregory ha rivelato che l'attore soffriva da tempo di depressione, disturbo bipolare e insonnia, ipotizzando che questi problemi di salute possano aver contribuito alla sua tragica fine. È stato suggerito che Gregory possa essersi addormentato nella sua auto, e con le alte temperature estive in Arizona, questo potrebbe aver portato al colpo di calore fatale.

Durante gli anni '80, Gregory divenne un volto familiare per molte famiglie grazie al suo ruolo in "ALF", una serie che seguiva le vicende di un alieno dispettoso che viveva con la famiglia Tanner. Dopo "ALF", Gregory continuò a lavorare nell'industria dello spettacolo per un breve periodo, apparendo in show come "Punky Brewster" e "Murphy Brown" e fornendo la voce per vari personaggi animati. Tuttavia, la pressione della notorietà e il desiderio di una vita normale lo portarono a ritirarsi dal mondo della recitazione.

Negli ultimi anni, Gregory aveva mantenuto un profilo basso, vivendo in Arizona e condividendo la sua vita principalmente attraverso i social media, dove spesso pubblicava aggiornamenti sul suo cane e sul suo lavoro artistico. Nonostante il suo ritiro dalla scena pubblica, rimaneva un personaggio amato dai fan di "ALF" e un esempio dei difficili percorsi che molti ex attori bambini devono affrontare dopo la fama.