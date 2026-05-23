Strage di Capaci, a Palermo corteo di studenti e magistrati nel ricordo di Falcone

A Palermo quasi 2 mila studenti sfileranno davanti al Tribunale per ricordare Giovanni Falcone e le vittime della strage di Capaci. Cortei, letture e spettacoli segneranno il 34esimo anniversario dell’attentato mafioso del 23 maggio 1992.

Palermo ricorda il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci in cui furono uccisi il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. A trentaquattro anni dall’attentato mafioso, davanti al Palazzo di Giustizia si terrà una manifestazione organizzata dalla Rete per la cultura antimafia nella scuola insieme al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo e alla sezione palermitana dell’Associazione nazionale magistrati.

All’iniziativa parteciperanno circa duemila studenti provenienti da numerosi istituti scolastici siciliani e da scuole di altre città italiane, tra cui Biella, Napoli, Terni e Teramo. Hanno aderito anche l’associazione Libera Palermo e il Comitato AddioPizzo.

Una parte dei ragazzi raggiungerà il Tribunale in corteo. La partenza è prevista alle 8.30 da via Serradifalco, davanti al plesso Leonardo Da Vinci, con un percorso che attraverserà piazza Principe di Camporeale e corso Finocchiaro Aprile fino a piazza Vittorio Emanuele Orlando.

La manifestazione inizierà alle 9.30 con l’intervento di Michelle Carnevale, studentessa dell’Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Carini, scuola capofila della rete antimafia. Durante la mattinata si alterneranno letture, rappresentazioni teatrali e performance musicali dedicate alle vittime dell’attentato.

Previsti anche gli interventi di rappresentanti del mondo della scuola, dell’associazionismo, dell’avvocatura e della magistratura. La giornata si chiuderà alle 11.30 con un abbraccio simbolico attorno al Palazzo di Giustizia.