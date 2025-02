Donald Trump Jr. accusato di caccia illegale nella laguna di Venezia

Donald Trump Jr., figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato coinvolto in una controversia riguardante una battuta di caccia nella laguna di Venezia. Un video pubblicato sul sito americano "Field Ethos – The global hunt for adventure" mostra Trump Jr. mentre partecipa all'abbattimento di anatre nella Valle Pierimpiè, a Campagna Lupia, un'area protetta inserita nella Rete Natura 2000 dell'Unione Europea come Zona Speciale di Conservazione denominata "Laguna medio-inferiore di Venezia".

Nel filmato, Trump Jr. appare mentre descrive le anatre abbattute, tra cui una Casarca (Tadorna ferruginea), una specie rara e protetta in Europa. L'abbattimento e la detenzione di questa specie sono vietati dalla direttiva UE Uccelli e dalla legge italiana n. 157/1992, che prevede sanzioni penali per tali violazioni.

Andrea Zanoni, consigliere regionale di Europa Verde, ha denunciato l'accaduto, sottolineando che, secondo la legge italiana, solo i residenti in una delle regioni italiane possono esercitare la caccia, previa licenza rilasciata dalla Questura e possesso del tesserino venatorio. Zanoni ha annunciato la presentazione di un'interrogazione alla Regione Veneto per chiarire quali sanzioni intenda adottare nei confronti dell'azienda faunistico-venatoria coinvolta e dei responsabili delle violazioni. Ha inoltre dichiarato l'intenzione di presentare un esposto alla magistratura.

Il caso ha suscitato reazioni anche a livello nazionale. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Luana Zanella, ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo chiarimenti sull'accaduto e sottolineando che l'abbattimento di specie protette costituisce un reato.

Dazi di Trump: forte calo Borse europee - Le Borse europee hanno registrato un forte calo nella prima seduta della settimana, influenzate dai timori di una guerra commerciale innescata dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib ha perso l'1,53%, attestandosi a 35.

Trump impone dazi su Canada, Messico e Cina per contrastare il traffico di fentanyl - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi del 25% sulle importazioni da Canada e Messico, e del 10% su quelle dalla Cina. L'energia canadese sarà tassata al 10%. La Casa Bianca ha dichiarato che queste misure mirano a responsabilizzare questi Paesi per non aver fermato l'afflusso di fentanyl negli Stati Uniti, una sostanza stupefacente che ha causato numerose morti nel Paese.

Trump impone dazi su Canada, Messico e Cina: possibili misure anche per l'UE - Da oggi, 1 febbraio 2025, gli Stati Uniti applicano dazi del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e del 10% su quelle dalla Cina. Il presidente Donald Trump ha giustificato la decisione citando il deficit commerciale con il Canada, stimato a quasi 200 miliardi di dollari, e con il Messico, pari a 250 miliardi.