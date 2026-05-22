Belve Crime, ultima puntata su Rai 2: ospiti e storie del 26 maggio

Belve Crime chiude la stagione il 26 maggio su Rai 2 con Francesca Fagnani, che intervista quattro persone legate a casi di cronaca e condanne giudiziarie.

Belve Crime torna martedì 26 maggio alle 21.20 su Rai 2 con l’ultimo appuntamento della stagione. Francesca Fagnani porta in studio nuove interviste a persone entrate, per motivi diversi, in vicende criminali finite al centro della cronaca e dei tribunali.

Il programma costruisce ogni racconto attraverso il confronto diretto con chi ha commesso un reato, chi ne è stato accusato o chi ha vissuto da vicino episodi segnati dalla violenza. Al centro della puntata ci saranno responsabilità personali, condanne, testimonianze e percorsi giudiziari complessi.

Tra gli ospiti ci sarà Daniele Ughetto Piampaschet, intervistato dal carcere di Torino, dove sta scontando una condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna. In puntata parlerà anche Soter Mulè, condannato per omicidio colposo dopo la morte di Paola Caputo durante un gioco erotico.

Francesca Fagnani incontrerà inoltre Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e diventata testimone di giustizia. Spazio anche a Mirko Ricci, campione di boxe condannato per il sequestro di un bambino a scopo di estorsione.

Ogni storia sarà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster, chiamata a presentare il profilo dei protagonisti e i passaggi principali delle vicende affrontate nel corso della serata.