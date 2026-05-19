Belve Crime, Francesca Fagnani intervista Raffaele Sollecito nella puntata del 19 maggio

Belve Crime torna il 19 maggio su Rai 2 con Francesca Fagnani e quattro nuovi ospiti legati a casi di cronaca nera. Tra le interviste della serata c’è anche quella a Raffaele Sollecito, assolto per il delitto di Perugia.

Torna questa sera, martedì 19 maggio, Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani dedicato ai protagonisti delle vicende giudiziarie e dei casi di cronaca più discussi. La trasmissione andrà in onda alle 21.20 su Rai 2 con una nuova serie di interviste.

Al centro della seconda puntata ci saranno quattro ospiti legati a episodi criminali che hanno segnato l’opinione pubblica italiana. Tra questi anche Raffaele Sollecito, finito sotto processo insieme ad Amanda Knox per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007. Dopo anni di procedimenti giudiziari, Sollecito è stato assolto in via definitiva nel 2015.

Ogni storia verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster specializzata in cronaca nera, che presenterà il profilo degli ospiti e i dettagli dei casi affrontati durante la puntata.

Il format di Belve Crime riprende l’impostazione delle interviste dirette e senza filtri già viste nel programma originale di Francesca Fagnani, concentrandosi però su persone coinvolte in delitti, indagini e vicende giudiziarie. In ogni appuntamento vengono raccolte testimonianze e racconti personali per approfondire aspetti poco conosciuti dei casi trattati.