Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio difende il figlio e dubita della colpevolezza di Stasi

Daniela Ferrari difende Andrea Sempio e ricorda il giorno del delitto di Chiara Poggi. La madre del nuovo indagato sostiene che il figlio tornò a casa in tarda mattinata con gli stessi abiti puliti indossati all’uscita.

Daniela Ferrari torna a parlare dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi e prende posizione dopo l’iscrizione del figlio Andrea Sempio nel registro degli indagati. Nell’intervista anticipata dal Tg5 e trasmessa durante la trasmissione televisiva Quarto Grado, la donna ribadisce di essere convinta dell’innocenza del figlio, ma evita di esprimere certezze sulla responsabilità di Alberto Stasi.

“Per come vedo oggi la situazione, non posso dire con sicurezza che Stasi sia colpevole”, afferma Ferrari. La madre di Sempio aggiunge di sperare che l’inchiesta possa finalmente portare a una verità definitiva sul caso che da anni resta al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica.

Nel corso dell’intervista, Daniela Ferrari contesta anche il ritratto investigativo attribuito al figlio. “Andrea non è la persona descritta nelle accuse”, sostiene, respingendo l’ipotesi che i dialoghi registrati dagli investigatori possano essere interpretati come ammissioni di responsabilità.

La donna si sofferma poi sui cosiddetti “soliloqui” captati nell’auto di Andrea Sempio durante le attività investigative. Alla domanda se quelle frasi possano essere considerate confessioni, Ferrari replica con decisione che non esiste alcun elemento in quella direzione.

Secondo il suo racconto, il figlio sarebbe uscito di casa intorno alle 9.50 per poi rientrare prima di mezzogiorno. “Aveva gli stessi vestiti ed erano completamente puliti”, spiega la madre, convinta che quell’aspetto sia incompatibile con la partecipazione a un omicidio.