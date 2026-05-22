Giro d'Italia, Bettiol trionfa a Verbania in solitaria mentre Eulalio resta in maglia rosa

Bettiol conquista la tappa di Verbania con un attacco da lontano, mentre Afonso Eulalio mantiene la maglia rosa per il nono giorno consecutivo. Il gruppo dei favoriti arriva staccato di oltre tredici minuti.

Alberto Bettiol ha firmato la 13ª tappa del Giro d’Italia vincendo da solo sul traguardo di Verbania dopo 189 chilometri partiti da Alessandria. Il corridore toscano dell’Astana ha piazzato l’azione decisiva nel finale, resistendo al ritorno degli inseguitori e centrando così il secondo successo personale alla corsa rosa, il nono della carriera.

Alle sue spalle il norvegese Andreas Leknessund, della Uno-X Mobility, ha chiuso con 26 secondi di ritardo. Terza posizione per il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick Step, arrivato a 44 secondi dal vincitore.

La giornata non ha modificato gli equilibri della classifica generale. Il gruppo dei principali uomini di classifica ha tagliato il traguardo con oltre tredici minuti di distacco, lasciando invariata la situazione al vertice.

Il portoghese Afonso Eulalio, portacolori della Bahrain Victorious, conserva così la maglia rosa per il nono giorno consecutivo. Il vantaggio sul danese Jonas Vingegaard della Visma Lease a Bike resta di 33 secondi.

Sabato il Giro affronterà la 14ª frazione con partenza da Aosta e arrivo in salita a Pila dopo 133 chilometri, in una tappa che potrebbe creare nuovi distacchi tra gli uomini della classifica generale.