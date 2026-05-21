Giro d'Italia, Segaert vince a Novi Ligure: Eulalio resta in maglia rosa
Alec Segaert ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia grazie a un attacco nel finale. Afonso Eulalio conserva la maglia rosa e allunga in classifica.
Alec Segaert ha conquistato la dodicesima tappa del Giro d’Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri disputata giovedì 21 maggio.
Il corridore belga della Bahrain Victorious ha deciso la corsa nel finale, attaccando a tre chilometri dall’arrivo e riuscendo a mantenere il vantaggio fino al traguardo.
Alle sue spalle è arrivato Toon Aerts, anche lui belga, staccato di tre secondi. Il corridore della Lotto-Intermarché ha regolato in volata il gruppo degli inseguitori.
Afonso Eulalio resta in maglia rosa per l’ottavo giorno consecutivo. Il portoghese della Bahrain Victorious ha guadagnato anche sei secondi di abbuono transitando per primo al traguardo volante.
In classifica generale Eulalio guida ora con 33 secondi di margine su Jonas Vingegaard, danese della Visma Lease a Bike. Terzo posto per l’olandese Thymen Arensman della Ineos, distante 2 minuti e 3 secondi.
La tredicesima tappa è in programma domani, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania dopo 189 chilometri.
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