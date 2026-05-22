Debora Piazza sospesa dalla Lega, il commento contro Elly Schlein scatena le polemiche

Elly Schlein finisce nel mirino di un commento social della consigliera leghista Debora Piazza, che richiama l’investimento di Modena. La Lega la sospende subito e Giorgia Meloni definisce le frasi «inaccettabili».

Scoppia la polemica nel Lecchese dopo il commento pubblicato sui social da Debora Piazza, segretaria della Lega a Barzanò e consigliera comunale, rivolto alla leader del Partito democratico Elly Schlein.

Il messaggio è comparso sotto la diretta Facebook del comizio della segretaria dem, impegnata a sostenere il candidato sindaco del centrosinistra. Nel testo, Piazza ha fatto riferimento all’episodio avvenuto sabato a Modena, dove alcune persone erano state investite da un’auto guidata da un uomo con problemi psichici. «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore», ha scritto l’esponente leghista.

Le parole hanno provocato una reazione immediata all’interno del Carroccio. La Lega Lombarda e la sezione provinciale di Lecco hanno preso le distanze dal contenuto del post, annunciando la sospensione immediata di Piazza da tutti gli incarichi interni al partito.

In una nota congiunta, il segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e il segretario provinciale di Lecco Daniele Butti hanno definito il commento «assurdo e inaccettabile», spiegando che il partito sta valutando ulteriori provvedimenti disciplinari. I dirigenti leghisti hanno anche espresso solidarietà a Elly Schlein.

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ha parlato di frasi che «superano ogni limite» e che non possono trovare spazio nel confronto politico. Meloni ha inoltre giudicato corretta la decisione della Lega di sospendere immediatamente la consigliera, ribadendo che «la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico».