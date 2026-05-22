Anker THUS, il nuovo chip AI per auricolari migliora chiamate e cancellazione del rumore

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Anker lancia THUS per ridurre i consumi dell’AI nei dispositivi audio. Il nuovo chip elabora i dati direttamente nella memoria e debutta negli auricolari soundcore con funzioni avanzate per chiamate più pulite.

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Anker Innovations ha presentato THUS™, una nuova piattaforma proprietaria di chip AI pensata per portare l’intelligenza artificiale direttamente nei dispositivi consumer senza dipendere dal cloud. Il progetto parte dal settore audio, ma l’azienda prevede di estenderlo anche agli accessori mobili e ai dispositivi IoT nei prossimi anni. La tecnologia nasce per superare uno dei limiti principali dei chip tradizionali. L’architettura attuale, derivata dal modello sviluppato nel 1945 da John von Neumann, separa memoria e processore. Questo obbliga i dispositivi a trasferire continuamente dati tra le due componenti durante l’elaborazione AI, con un forte consumo energetico. Secondo Anker, nei dispositivi molto piccoli come gli auricolari wireless oltre il 90% dell’energia viene utilizzato proprio per spostare i dati, lasciando poca capacità al calcolo effettivo. Una criticità che rende difficile utilizzare modelli neurali avanzati in prodotti alimentati da batterie compatte. Con THUS™, invece, il calcolo viene integrato direttamente nella memoria NOR Flash. In pratica, il modello AI resta nello stesso punto in cui avviene l’elaborazione, eliminando gran parte dei trasferimenti interni. L’azienda sostiene che questo approccio permetta di migliorare l’efficienza energetica e ridurre lo spazio occupato dal chip rispetto alle soluzioni basate su SRAM. “Ogni chip AI costruito finora memorizza il modello da una parte ed esegue il calcolo dall’altra”, ha spiegato Steven Yang, fondatore e CEO di Anker Innovations. “THUS™ porta il calcolo dove il modello già risiede”. Il primo prodotto basato sulla nuova piattaforma sarà un chip dedicato agli auricolari true wireless di fascia alta del marchio soundcore. Anker definisce questa soluzione il primo chip audio AI CIM progettato per reti neurali integrate direttamente nel dispositivo. Gli auricolari rappresentano uno degli ambienti più complessi per l’intelligenza artificiale a causa dello spazio ridotto e dei consumi limitati. Fino a oggi, questo costringeva i produttori a utilizzare reti neurali molto piccole, poco efficaci nella gestione dei rumori più complessi. Il nuovo chip THUS™ supporta invece modelli con diversi milioni di parametri e, secondo i dati diffusi dall’azienda, offre fino a 150 volte più potenza di calcolo AI nella cancellazione del rumore rispetto alla precedente generazione top di gamma Anker. La prima funzione annunciata si chiama Clear Calls ed è pensata per migliorare la qualità delle chiamate vocali in ambienti affollati come aeroporti, bar o strade trafficate. Il sistema utilizza una rete neurale eseguita interamente sul dispositivo insieme a otto microfoni MEMS e due sensori a conduzione ossea, capaci di isolare la voce dell’utente dalle vibrazioni esterne. Durante l’evento Anker Day del 21 maggio 2026 a New York verranno presentate anche altre funzioni AI, tra cui Signature Sound e Voice Control. La piattaforma THUS™ rientra in un piano di sviluppo pluriennale con cui Anker punta a espandere l’AI locale su tutta la propria linea di prodotti. I prossimi chip saranno destinati non solo all’audio, ma anche agli accessori mobili e ai dispositivi IoT. Il primo chip AI THUS™ sarà integrato nei prossimi auricolari true wireless di punta firmati soundcore. Tutti i dettagli ufficiali sui prodotti arriveranno durante Anker Day 2026 a New York.

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