Anker lancia in Italia le cuffie Soundcore Space 2 con cancellazione del rumore e autonomia fino a 70 ore

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Anker lancia in Italia le nuove Soundcore Space 2 per offrire isolamento acustico e comfort durante viaggi e spostamenti. Le cuffie puntano su cancellazione del rumore evoluta e lunga autonomia per l’uso quotidiano.

Anker lancia in Italia le cuffie Soundcore Space 2 con cancellazione del rumore e autonomia fino a 70 ore

Le nuove Soundcore Space 2 arrivano sul mercato italiano con l’obiettivo di accompagnare gli utenti in ogni fase della giornata, dagli spostamenti quotidiani ai momenti di relax. Il modello over-ear firmato Anker è pensato per ridurre le distrazioni esterne e offrire un ascolto continuo anche in ambienti affollati. Il punto di forza è la cancellazione attiva del rumore su quattro livelli, in grado di adattarsi automaticamente al contesto. Che si tratti di traffico cittadino, mezzi pubblici o ambienti di lavoro, le cuffie intervengono sui suoni a bassa frequenza per creare uno spazio più silenzioso e concentrato. Sul fronte audio, le Space 2 integrano driver da 40 mm con doppio diaframma, progettati per restituire un suono equilibrato. Bassi pieni, voci definite e alti chiari permettono di passare senza difficoltà da musica in streaming a podcast o chiamate. Il design è studiato per un utilizzo prolungato, con archetti regolabili e cuscinetti in memory foam che avvolgono l’orecchio senza creare pressione. Una soluzione pensata per chi indossa le cuffie per ore, sia durante il lavoro che nei viaggi. L’autonomia raggiunge fino a 50 ore con cancellazione del rumore attiva e arriva a 70 ore disattivandola. La ricarica rapida consente di ottenere circa quattro ore di ascolto in soli cinque minuti. Le chiamate sono gestite da tre microfoni con riduzione del rumore tramite intelligenza artificiale. Tra le funzioni integrate anche HearID per personalizzare l’esperienza audio in base all’udito e il sistema di rilevamento automatico dell’indossamento, che mette in pausa la riproduzione quando si tolgono le cuffie. Le Soundcore Space 2 sono disponibili in Italia dal 21 aprile nelle varianti Linen White, Jet Black e Seafoam Green. Il prezzo promozionale è fissato a 119,99 euro fino al 20 maggio, rispetto ai 129,99 euro di listino.

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