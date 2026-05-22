Miriana Trevisan e Pago, i dubbi sui tradimenti dopo il matrimonio e gli anni insieme

Miriana Trevisan ripensa alla relazione con Pago e parla dei tradimenti vissuti negli anni. Ospite in tv, la showgirl ha raccontato i momenti difficili del matrimonio e i dubbi rimasti dopo la separazione.

«Sono stata tradita tante volte e forse non sono mai stata amata davvero». Con queste parole Miriana Trevisan ha ripercorso alcune delle relazioni più importanti della sua vita durante l’intervista concessa a Caterina Balivo nel programma televisivo La volta buona.

L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato di aver vissuto spesso rapporti sentimentali complicati, segnati anche dalla superficialità. Secondo Miriana, il suo aspetto fisico avrebbe inciso negativamente sulle relazioni: «Essendo considerata una donna molto attraente, spesso le storie finivano per fermarsi solo a quello».

Tra i legami più importanti della sua vita c’è stato quello con Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, da cui ha avuto il figlio Nicola. I due si erano sposati nel 2003, per poi separarsi tre anni dopo. Successivamente avevano ritrovato un equilibrio, tornando insieme e accogliendo il figlio nato nel 2009.

La relazione è stata segnata da continui allontanamenti e riavvicinamenti fino alla rottura definitiva arrivata nel 2013. Nel corso dell’intervista, Miriana ha ricordato anche un matrimonio simbolico celebrato a Las Vegas durante uno dei periodi di riconciliazione.

Parlando dell’ex marito, la showgirl ha affrontato anche il tema della fedeltà. «Pacifico lavorava spesso di notte perché faceva il musicista e io rimanevo sola a casa», ha raccontato. Alla domanda su eventuali tradimenti da parte di Pago, Miriana ha preferito non dare certezze assolute: «Non posso sapere con sicurezza se sia successo oppure no, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui».