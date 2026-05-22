Sony registra Break In, cresce l'ipotesi del rebranding di Fairgames su PS5

Sony potrebbe presentare Break In allo State of Play del 2 giugno dopo la registrazione del marchio negli Stati Uniti e in Europa. Il nome è comparso anche su diversi profili social legati a PlayStation, alimentando i dubbi su Fairgames.

Sony Interactive Entertainment ha depositato il marchio Break In negli archivi europei e statunitensi dedicati ai software videoludici. La registrazione non contiene dettagli sul progetto, ma il periodo scelto ha attirato subito l’attenzione degli appassionati, visto che il prossimo State of Play è in programma il 2 giugno 2026 con oltre un’ora di annunci e aggiornamenti sui giochi PS5.

Il nome Break In è comparso anche attraverso una serie di account social registrati con l’handle PlayBreakIn. Secondo quanto riportato da Gematsu e Push Square, i profili sarebbero stati creati su X, YouTube, Instagram, TikTok e Reddit, anche se al momento risultano ancora privi di contenuti pubblici. Una mossa simile viene spesso utilizzata dai publisher prima della presentazione ufficiale di un titolo, così da bloccare i nomi legati alla campagna marketing.

L’ipotesi più discussa riguarda Fairgames, il multiplayer live service sviluppato da Haven Entertainment Studios e annunciato da PlayStation nel 2023. Il collegamento non è stato confermato, ma il nome Break In richiama direttamente il tema di furti e infiltrazioni che caratterizza il progetto. A rafforzare i sospetti c’è anche un altro dettaglio emerso online: l’account X collegato a PlayBreakIn risulterebbe registrato in Canada, lo stesso Paese in cui opera Haven Studios.

Negli ultimi mesi Fairgames è rimasto quasi assente dalla comunicazione ufficiale di Sony. Dopo il reveal iniziale, il gioco è stato mostrato pochissimo e le indiscrezioni sui test interni non hanno contribuito a migliorare la percezione del pubblico. Alcuni rumor parlavano infatti di un’esperienza ancora incompleta e priva di una direzione chiara. Per questo motivo l’idea di un cambio nome viene considerata plausibile da parte della community PlayStation.

La situazione arriva in un momento delicato per la strategia multiplayer di Sony. Dopo la chiusura di Concord e le difficoltà incontrate da altri progetti live service ad alto budget, ogni nuova produzione online viene osservata con maggiore prudenza dagli utenti. Un eventuale rebranding, però, non basterebbe da solo a rilanciare il progetto: PlayStation dovrà mostrare gameplay concreto e una struttura capace di distinguersi dagli altri extraction game competitivi.

Lo State of Play del 2 giugno rappresenta quindi l’occasione più probabile per chiarire il futuro di Break In. Sony ha già confermato che durante l’evento verrà mostrato nuovamente Marvel’s Wolverine, mentre il resto della line-up resta ancora segreto. Se il marchio fosse davvero legato a Fairgames, il palco dello showcase sarebbe il luogo ideale per presentare il nuovo corso del progetto.

Per il momento restano soltanto indizi. La registrazione del marchio, la comparsa coordinata degli account PlayBreakIn e il legame con Haven Studios hanno alimentato le speculazioni, ma Sony non ha ancora annunciato ufficialmente né Break In né un possibile cambio di nome per Fairgames.