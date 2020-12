Sony PS5 Distribuite 3,4 milioni in un mese

Tuttavia, è ancora difficile trovare la console in Italia.

Obiettivo da 16,8 a 18 milioni di PS5 nel 2021

Nonostante le preoccupazioni sulla produzione sollevate prima dell'effettiva commercializzazione della console e i problemi di fornitura riscontrati nella maggior parte dei paesi del mondo, PlayStation 5 ha riscosso un grande successo, il miglior inizio per una console Sony.Basato su vari dati di fornitori taiwanesi, DigiTimes stima un totale di 3,4 milioni di console vendute in sole quattro settimane. Una stima ovviamente, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony, tutto ci fa pensare che tutto va per il meglio sul pianeta PS5.Tant'è che, sempre secondo DigiTimes, Sony punterebbe all'obiettivo di aumentare da 16,8 a 18 milioni di PlayStation 5 entro la fine dell'anno 2021. Anche in questo caso ovviamente rappresenterebbe un record per l'azienda giapponese.

Vedi anche : sonydistribuitemilionimese