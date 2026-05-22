iOS 27, Apple porta i sottotitoli automatici nei video iPhone senza usare il cloud

Apple prepara i sottotitoli automatici offline su iPhone con iOS 27, evitando l’invio dei video ai server esterni. La novità funzionerà inizialmente solo in inglese tra Stati Uniti e Canada.

Con iOS 27, Apple introdurrà una funzione dedicata alla generazione automatica dei sottotitoli nei video riprodotti su iPhone. Il sistema elaborerà l’audio direttamente sul dispositivo, senza trasferire file o registrazioni verso server esterni. La novità riguarda i filmati registrati dagli utenti, i video ricevuti tramite app e alcuni contenuti in streaming.

La funzione nasce per migliorare l’accessibilità, ma potrà essere utilizzata anche in situazioni quotidiane come la visione di video in ambienti rumorosi o senza attivare l’audio. Il riconoscimento vocale sfrutterà un nuovo modello sviluppato per lavorare in locale e collegato alle tecnologie di Apple Intelligence.

Il tema della privacy resta centrale. Video personali e registrazioni possono contenere conversazioni, volti e informazioni sensibili, motivo per cui Apple ha scelto di mantenere l’elaborazione direttamente su iPhone, iPad e altri dispositivi compatibili. L’utente dovrebbe inoltre poter modificare l’aspetto dei sottotitoli attraverso le impostazioni di sistema o i controlli del player video.

Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, il rilascio iniziale sarà limitato alla lingua inglese negli Stati Uniti e in Canada. La funzione arriverà non solo su iPhone, ma anche su iPad, Mac, Apple TV e Vision Pro tramite le future versioni 27 dei sistemi operativi Apple.

Il progetto rientra nell’espansione delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale che l’azienda sta preparando per i prossimi aggiornamenti software. Negli ultimi giorni sono emerse anche indiscrezioni su una versione di Siri più evoluta, progettata per avvicinarsi ai chatbot conversazionali e gestire con maggiore attenzione i dati personali e la cancellazione delle chat.

Resta da verificare l’efficacia del sistema con accenti differenti, rumori di fondo o dialoghi sovrapposti. Apple ha scelto un debutto graduale proprio per limitare eventuali problemi nelle prime fasi di distribuzione. Per gli utenti, la qualità reale della funzione dipenderà soprattutto dalla precisione delle trascrizioni nei video utilizzati ogni giorno.