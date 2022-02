PhoneRescue per iOS : Come recuperare chat WhatsApp cancellate iPhone senza backup

I nostri dati memorizzati sul nostro telefono sono più preziosi dei nostri dispositivi. Ci sono molte persone che non possono permettersi abbonamenti ai servizi cloud e conservano i propri dati sul proprio dispositivo. Non sai mai quando e cosa potrebbe andare storto e causare la perdita di dati. Se sei un utente iOS che ha cancellato accidentalmente le chat di WhatsApp dopo aver eseguito l’aggiornamento iOS , puoi utilizzare il backup archiviato su computer o iCloud per ripristinare le chat di WhatsApp cancellate. Ma cosa succede se non si dispone di un vecchio backup?

Fortunatamente, ci sono numerose app di ripristino per aiutarti a ripristinare i dati persi. Qui, esamineremo le caratteristiche e le funzionalità dello strumento di recupero dati iOS PhoneRescue e impareremo come potrebbe essere il nostro salvatore di vita. Per recensire questo fantastico prodotto, abbiamo eseguito un backup dei nostri dati e eliminato deliberatamente tutto dal nostro dispositivo iPhone come se incontrassimo un arresto anomalo del sistema durante l'aggiornamento di iOS. Speriamo di recuperare le chat di WhatsApp e gli allegati, foto, video normali o video 4K di alta qualità e 31 tipi di dati.

Per ottenerlo sul tuo dispositivo e recuperare gli oggetti smarriti dal tuo iPhone, devi prima scaricare e installare l'app sul tuo computer. L'applicazione è disponibile per macchine Windows e macOS. Possiamo scaricarlo su un PC Windows e recuperare anche i dati dell'iPhone.

PhoneRescue per iOS

L'app iMobie PhoneRescue è in grado di ripristinare 31 tipi di file di dati tra cui foto, messaggi, contatti, dati WhatsApp, Kik e altro. Se utilizzi il tuo iPhone da molto tempo, potresti avere una grande quantità di dati importanti da recuperare.

Se hai perso dati a causa di un errore umano o se il dispositivo è danneggiato, rotto e non risponde. è in grado di recuperare i dati direttamente da iPhone senza file di backup.

Consentire di recuperare e salvare i dati persi da dispositivi iOS danneggiati, in crash, rotti o rotti.

Recupera i dati persi dopo il jailbreak, l'aggiornamento di iOS, il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

ti consente di visualizzare in anteprima gli elementi scansionati e scegliere ciò che desideri recuperare.

Supporta il ripristino dal backup di iTunes/iCloud. Ad esempio, nei casi in cui hai perso il dispositivo o ha danneggiato PhoneRescue aiuta a recuperare i dati dell'iPhone dal backup di iTunes/iCloud,

in grado di recuperare i dati dal backup crittografato di iTunes

Recupera fino a 31 tipi di file da iPhone

Supporta iOS 13 e MacOS Mojave.

Come recuperare chat WhatsApp su iPhone senza backup iPhone

Passaggio 1.

Esegui PhoneRescue per iOS sul tuo computer e collega il tuo iPhone al computer con un cavo USB, clicca Ripristina dalla modalità dispositivo iOS, clicca OK per continuare.

Passaggio 2.

Seleziona tutto o controllare solo WhatsApp > Clicca sul pulsante OK per scansione dei messaggi e degli allegati WhatsApp cancellati.

Passaggio 3.

Visualizza l’anteprima e seleziona i messaggi e gli allegati WhatsApp che desideri recuperare > Clicca Recupera per recuperare le chat WhatsApp selezionate.

Recupera i dati cancellati dai backup

Recupera da iTunes La modalità di backup rileva tutti i backup di iTunes sul computer (se hai precedentemente eseguito il backup del dispositivo) e ti aiuta a recuperare i dati persi dai backup. Ciò significa che questa opzione recupera i dati senza collegare il dispositivo iOS al computer.

Apri PhoneRescue e seleziona l'opzione "Recupera dal Backup".

Questo rileverà automaticamente tutti i backup di iTunes sul tuo computer

Bene, se il backup di iTunes è danneggiato, il simbolo esclamativo verrà visualizzato davanti al backup.

Seleziona quello che ti serve in base alla data in cui è stato creato.

Qui l'opzione di backup con scansione solo rileva e visualizza solo i dati nel backup, tuttavia, l'opzione di confronto confronterà i dati situati nel backup con i dati nel dispositivo. E mostra solo i dati che non esistono nel tuo dispositivo.

Recupera i dati persi da iCloud

Se hai sincronizzato i dati con iCloud o hai già eseguito il backup del dispositivo con iCloud, puoi utilizzare Recupera dalla modalità iCloud. Bene, utilizzando questa opzione non è necessario connettere fisicamente il dispositivo ma è necessario disporre di una connessione Internet stabile da cui recuperare i dati.

Apri PhoneRescue e seleziona l'opzione " Recupera da iCloud ".

Quindi inserisci l'ID Apple e la password corrette per accedere al tuo account iCloud.

Questo rileverà tutti i contatti, le note, le foto, i video fotografici, i calendari e i promemoria che hai mai sincronizzato con iCloud.

Fai clic sull'opzione Backup iCloud.

Qui puoi scegliere quello che ti serve in base alla data in cui è stato creato e fare clic sul pulsante "Download".

Quindi seleziona l'opzione Scansiona solo backup o confronta l'opzione,

Quindi, seleziona le categorie per consentire al software di recuperare i dati

Questo visualizza in anteprima i dati durante la scansione e il processo di recupero, attendi qualche istante.

Se trovi i dati che ti servono, metti il ??segno di spunta davanti alla casella e fai clic sul pulsante Recupera in basso a destra della finestra.

Conclusione

Nel complesso è uno strumento sicuro che funziona per recuperare quasi moltiplicare per due il numero medio di file cancellati e persi. Puoi estrarre il backup anche se sono crittografati, non è fantastico? Bene, per il bene del recupero dei dati devi solo fornire il backup e la password dell'ID Apple per accedere al backup, il gioco è fatto. L'unico grande ritorno al passato in questo metodo è che richiede un backup che è stato sincronizzato con il tuo dispositivo. Se questo articolo ti ha aiutato, o conosci qualcuno che può trarne beneficio, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici.

