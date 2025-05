Sinner stupisce a Parigi: l'outfit sgargiante al Roland Garros divide i fan

Al Roland Garros 2025, Jannik Sinner non ha fatto parlare solo per il suo debutto vincente, ma anche per la scelta di un outfit inaspettatamente colorato che ha immediatamente attirato l’attenzione di tifosi e commentatori. Il numero uno del mondo ha esordito oggi, lunedì 26 maggio, contro Arthur Rinderknech con un completo decisamente in contrasto rispetto al nero total look indossato agli Internazionali d’Italia.

In campo, Sinner ha sfoggiato una polo verde con colletto bianco, pantaloncini blu acceso, cappellino coordinato, scarpe bianche e blu con il logo rosso della Nike e calzini bianchi. Una combinazione cromatica che non è passata inosservata e che ha scatenato reazioni contrastanti sui social, in particolare su X.

Molti utenti hanno ironizzato sull’abbinamento: “Sembra uscito da un episodio di Holly e Benji”, ha scritto qualcuno, allegando un meme ispirato al celebre cartone. “Inguardabile, zero eleganza. Meriterebbe un kit firmato Gucci”, si legge in un altro commento. Altri si sono espressi in modo più moderato, ma comunque critico: “Veramente bruttino questo kit… almeno il colletto potevano evitarlo. Quello dell’anno scorso era molto più bello”.

La sorpresa è stata ancora più marcata alla luce delle dichiarazioni che Sinner aveva rilasciato proprio durante gli Internazionali d’Italia, quando aveva detto: “Mi piace indossare completi di un solo colore, penso che mi stiano bene. Non mi piacciono outfit gialli, arancioni o troppo chiari, preferisco i toni scuri”. Aveva poi aggiunto: “Tutti siamo diversi, e la moda fuori dal campo è un’altra cosa. Devo ancora imparare, sono solo un ragazzo di 23 anni”.

Parole che oggi suonano in contrasto con la scelta stilistica adottata a Parigi, e che alimentano ancora di più il dibattito intorno al suo nuovo look da Slam.