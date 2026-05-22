Penélope Cruz a Cannes, il falso aneurisma sul set de La bola negra

Penélope Cruz ha temuto di morire sul set de La bola negra per una diagnosi poi smentita. A Cannes ha raccontato il falso allarme arrivato prima di una scena notturna.

Penélope Cruz ha raccontato a Cannes un episodio avvenuto durante le riprese di La bola negra, film presentato in Concorso alla 79esima edizione del Festival. L’attrice ha spiegato di aver vissuto per alcune ore con la paura di morire, dopo una comunicazione medica arrivata poco prima di girare una scena.

Nel film Cruz interpreta una cantante di cabaret. Il momento più delicato è arrivato alla vigilia delle riprese notturne, quando il suo personaggio doveva esibirsi davanti ai soldati. L’attrice era già pronta per entrare sul set e stava indossando la parrucca quando le è stato riferito che, secondo un primo parere medico, poteva avere un aneurisma cerebrale.

Durante la conferenza stampa, Penélope Cruz ha ricordato lo shock di quella notizia improvvisa. Ha detto di aver pensato davvero che la sua vita fosse in pericolo, definendo quelle ore come un’esperienza irreale e difficile da spiegare.

Il giorno successivo sono arrivati nuovi controlli e il timore è stato escluso. Il medico le ha confermato che poteva tornare sul set, cantare e ballare senza rischi. Per Cruz, quel via libera è stato vissuto come un momento di enorme sollievo.