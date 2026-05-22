Isola privata in Grecia a meno di 250mila euro, Makri finisce all'asta nel mar Ionio

Makri torna sul mercato dopo il crollo del prezzo causato dai vincoli ambientali e dalle dispute legali. L’isola greca, nel mar Ionio, oggi costa meno di un piccolo appartamento in molte città italiane.

Un’intera isola privata in Grecia viene proposta a una cifra inferiore a quella richiesta per un bilocale in diverse città italiane. Si tratta di Makri, piccolo territorio disabitato nel mar Ionio inserito nell’arcipelago delle Echinadi, a est di Cefalonia. Dopo anni sul mercato senza acquirenti, il valore richiesto è precipitato da circa 8 milioni di euro a poco più di 247mila euro.

L’isola si estende per quasi cento ettari e offre oltre sette chilometri di costa ancora incontaminata. Il paesaggio è caratterizzato da vegetazione spontanea, insenature rocciose e assenza quasi totale di costruzioni moderne. Proprio questa natura selvaggia rappresenta sia il principale punto di forza sia il limite più grande per chi volesse investire nell’area.

Makri si trova infatti in una zona sottoposta a severe tutele ambientali. L’area rientra nella rete europea Natura 2000, sistema che protegge habitat e specie considerate particolarmente delicate. Le norme impediscono la realizzazione di resort, villaggi turistici o grandi interventi edilizi. Sull’isola restano soltanto alcuni ruderi, una piccola cappella, una cisterna e tracce di vecchi sentieri interni.

Non esistono collegamenti ai servizi essenziali. Mancano acqua potabile, rete elettrica e infrastrutture permanenti. Le autorizzazioni consentono soltanto attività limitate, compatibili con la tutela ambientale e con forme di permanenza sostenibile. Chi acquisterà l’isola dovrà quindi puntare su uno stile di vita autosufficiente e isolato, lontano dalle comodità tradizionali.

Negli anni scorsi alcuni gruppi immobiliari avevano preso in considerazione l’ipotesi di trasformare Makri in una destinazione turistica esclusiva. Le restrizioni urbanistiche, unite ai lunghi iter burocratici e ad alcune controversie legali, hanno però frenato ogni progetto. Da qui il forte calo del prezzo richiesto per la vendita.

La documentazione collegata all’asta segnala inoltre la presenza di questioni giuridiche ancora aperte riguardanti alcuni edifici presenti sull’isola. Tra i problemi indicati figurano ipoteche, contenziosi fiscali, contratti contestati e dispute con lo Stato greco. Un quadro che rende l’operazione complessa anche per eventuali investitori interessati.

Oggi Makri rappresenta soprattutto una scelta per chi desidera vivere a stretto contatto con la natura, in una delle aree più isolate del Mediterraneo, accettando però limiti rigidi e una gestione tutt’altro che semplice.