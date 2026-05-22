Waymo sospende i robotaxi ad Atlanta, un'auto autonoma resta bloccata in una strada allagata

Waymo ha bloccato i robotaxi ad Atlanta dopo che un’auto autonoma è rimasta ferma in una strada allagata durante un violento temporale. Il veicolo, senza passeggeri a bordo, è stato recuperato dopo circa un’ora.

Waymo ha interrotto temporaneamente il servizio di robotaxi ad Atlanta dopo un episodio avvenuto durante un forte nubifragio. Uno dei veicoli autonomi della società è entrato in una strada invasa dall’acqua e si è fermato senza riuscire a proseguire. L’auto non trasportava passeggeri ed è stata recuperata dal personale dell’azienda dopo circa un’ora.

La società ha spiegato di aver deciso di sospendere le operazioni nella città mentre vengono analizzati i dati raccolti e sviluppate nuove misure per evitare situazioni simili. Secondo Waymo, le piogge erano state particolarmente intense e gli allagamenti si erano formati prima dell’arrivo degli avvisi ufficiali diffusi dal National Weather Service.

Non è il primo episodio di questo tipo per i robotaxi dell’azienda. Nelle scorse settimane un altro veicolo Waymo era stato coinvolto in problemi legati alle strade sommerse a San Antonio. Dopo quel caso era stato avviato un aggiornamento software pensato per migliorare la capacità delle auto autonome di riconoscere e gestire aree allagate.

Le difficoltà nascono dal fatto che la guida autonoma deve interpretare rapidamente elementi molto variabili. Un conducente umano può valutare profondità dell’acqua, inclinazione della carreggiata, ostacoli nascosti e comportamento delle altre auto attraverso esperienza e percezione diretta. Un sistema automatico, invece, deve affidarsi ai sensori e ai dati disponibili in tempo reale, anche quando le condizioni cambiano nel giro di pochi minuti.

Le strade allagate rappresentano uno degli scenari più complessi per i robotaxi. Con l’espansione commerciale dei servizi di guida autonoma in diverse città americane stanno emergendo sempre più situazioni difficili da prevedere nei test, come cantieri improvvisi, segnaletica temporanea, eventi atmosferici estremi e traffico irregolare.

Per Waymo il problema riguarda anche la fiducia degli utenti. Un veicolo fermo in mezzo all’acqua può non provocare incidenti gravi, ma contribuisce ad alimentare dubbi sull’affidabilità della tecnologia. Le aziende che sviluppano sistemi autonomi puntano infatti a dimostrare che le auto sono in grado di evitare il rischio prima che si presenti una situazione critica.

L’azienda potrebbe ora introdurre criteri meteo più rigidi per la gestione del servizio nelle città soggette a temporali improvvisi e allagamenti rapidi. In aree urbane dove il drenaggio varia da quartiere a quartiere, fermare preventivamente i robotaxi potrebbe diventare una scelta operativa sempre più frequente.