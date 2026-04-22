A 98 anni si allena quattro volte a settimana e resta autonoma grazie a nove esercizi quotidiani

A 98 anni Ilse continua ad allenarsi quattro volte a settimana dopo aver iniziato tardi per reagire a un lutto, mantenendo forza e autonomia con esercizi semplici e mirati alla vita quotidiana

A 98 anni, Ilse conduce una routine attiva che comprende allenamenti regolari, passeggiate quotidiane con il cane e sessioni di yoga. Nata in Austria, ha attraversato eventi difficili, dalla fuga durante il nazismo fino a problemi di salute più recenti, tra cui un intervento al menisco e una frattura all’anca. Ha iniziato a dedicarsi all’attività fisica solo dopo i sessant’anni, in seguito alla perdita del marito, trasformando il movimento in una parte centrale della sua vita.

Il primo esercizio che pratica è il passaggio da seduta a in piedi, eseguito davanti a una sedia mantenendo la schiena dritta e controllando la salita. Nella variante successiva, utilizza una fascia elastica intorno alle ginocchia per aumentare la stabilità e attivare meglio i muscoli durante il movimento.

Un altro punto chiave è il lavoro sull’equilibrio. Ilse si posiziona con un piede davanti all’altro e mantiene la posizione senza appoggi, allenando così la stabilità. A questo affianca la camminata all’indietro, che la costringe a coordinare i movimenti con maggiore attenzione rispetto alla normale deambulazione.

Tra gli esercizi più complessi c’è quello che prevede il passaggio controllato da in piedi a terra. Ilse scende gradualmente fino a sdraiarsi, distribuendo il peso in modo uniforme. Questo movimento aiuta a gestire situazioni meno abituali e a mantenere il controllo del corpo.

Per rafforzare la parte posteriore del corpo esegue il ponte per i glutei, sia con entrambe le gambe sia in versione monopodalica. Sdraiata sulla schiena, solleva il bacino mantenendo l’allineamento del corpo e torna lentamente alla posizione iniziale.

La routine include anche esercizi di allungamento, come la posizione a “4”, utile per migliorare la mobilità delle anche e ridurre le tensioni nella zona lombare. Si tratta di movimenti semplici che contribuiscono a mantenere elasticità e comfort nei gesti quotidiani.

Un passaggio fondamentale è quello opposto alla discesa a terra, cioè la capacità di rialzarsi autonomamente. Ilse esegue una sequenza controllata che la porta dalla posizione sdraiata fino a tornare in piedi, senza supporti esterni.

L’allenamento si completa con i passi laterali, utili per sviluppare la coordinazione su un piano spesso poco allenato. Questo tipo di movimento aiuta a muoversi con maggiore sicurezza nello spazio.

L’intero programma punta su esercizi funzionali che riproducono azioni quotidiane. La routine non cerca la difficoltà, ma la continuità e il controllo, elementi che permettono a Ilse di restare indipendente e attiva nonostante l’età avanzata.